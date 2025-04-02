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榮耀號出狀況！日本東京4℃等接駁車 遊客抱怨「凍到不行」

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
MSC榮耀號郵輪因提前抵達東京，旅客被要求下船，並在寒風中等待接駁回郵輪，加上通關作業混亂，有旅客在臉書大吐苦水。聯合報系資料照片
MSC榮耀號郵輪因提前抵達東京，旅客被要求下船，並在寒風中等待接駁回郵輪，加上通關作業混亂，有旅客在臉書大吐苦水。聯合報系資料照片

MSC榮耀號郵輪提前抵達東京，旅客昨天全被要求下船，並在4℃的雨天，等待接駁回郵輪。有旅客在臉書大吐苦水，「凍到一個不行」。基隆港務分公司主秘林健明今天說，狀況還待釐清，這次事件可供基隆港借鏡，提升服務品質。

今早有人在臉書地中海郵輪榮耀號分享討論區貼文，指因為郵輪變更旅程，提前一天抵達日本，並告知所有旅客要下船過海關。旅客昨天下船後由接駁車載到一個定點，告知晚上8點集合，會有專車載回郵輪，不用擔心。

貼文旅客說，昨晚7時大家就在定點排隊，等待回郵輪。當時東京氣溫4℃，體感溫度-4℃，等車地點有遮雨棚，但風很大，雨水從四面八方一直潑進來，老人小孩大排長龍，凍到一個不行，折騰了整個晚上。

好不容易等到交通車載到過海關，整棟大樓塞滿了要上郵輪的人，因為已經過了下班時間，所以安檢人手不足，有人快11點才返回各自的船艙休息。

基隆港務分公司關注這起消費爭議，棧埠事業處副處長魏碩良表示，目前還不知道榮耀號為什麼會提前一天，抵達這一航次的終點東京。因為是航程終點港口，所以每名旅客都要帶著行李下船，護照蓋了章，「下一批」旅客才能再上船。

林健明說，引起遊客抱怨的原因，可能是當時氣候不佳，以及通關、疏運作業出狀況。當地晚上8時可能就沒有商店營業，所以旅客都會急著回到郵輪，當地港方應變可能有一點點來不及，所以造成通關大廳出現混亂情形。

林健明表示，榮耀號這次事件，可供基隆港吸取經驗，未來會研議若發生類似情形，有關通關及旅客疏運作業，加上要考量天候因素等等，規畫妥善的緊急因應措施，提供旅客更完善的服務。

地中海郵輪榮耀號去年12月間，也曾因引擎故障滯留日本沖繩，導致近4千名遊客行程受影響，郵輪公司事後提出的賠償方案，獲得多數旅客諒解。

基隆港 郵輪

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