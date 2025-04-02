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清明連假賞花熱潮 花粉熱患者如臨大敵小心眼睛癢鼻塞氣喘

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
清明連假許多民眾安排出遊賞花，但對於有花粉熱的人，則避花唯恐不及。記者林宛諭／攝影
清明連假許多民眾安排出遊賞花，但對於有花粉熱的人，則避花唯恐不及。記者林宛諭／攝影

清明連假許多民眾安排出遊賞花，彰化縣員榮醫院醫療副院長、胸腔內科醫師涂川洲表示，近來因花粉熱過敏就醫患者不少，花粉熱發生原因是有過敏體質的人接觸到花粉等過敏原，黏膜產生反應引發各種症狀如眼睛癢、鼻塞、甚至氣喘，提醒有過敏病史患者要做好防護措施。

員林市一名婦人最近因花粉熱就診，症狀嚴重到即使走進放有鮮花的餐廳或有佈置鮮花的場合，都會讓她受不了，更別提根本不能去賞花，她說，這種痛苦沒經歷過的人無法體會。

婦人說，多年前到日本賞櫻、和到大陸旅遊時都曾嚴重花粉症發作，讓她從此不敢掉以輕心，她到日本賞櫻時，突然出現眼睛發癢、連續打噴嚏等症狀，後來甚至嚴重到需到當地醫院急診打退敏針。隔年，她又到杭州，適逢鬱金香盛開，過敏症狀再次發作，但到了北京沒接觸到花就沒事了，才確認自己對花粉過敏。

最近各地櫻花、木棉花、蜀葵花、油桐花陸續展開花季，不少民眾也想趁清明連假去賞花。由於婦人從事攝影工作，有時得去拍花，只得如臨大敵戴上護目鏡及兩層口罩保護自己。

涂川洲表示，花粉熱會引發過敏性鼻炎，好發於季節轉換之際，尤其是在春季百花盛開時節，患者會有眼睛癢、眼睛結膜充血、鼻腔搔癢、打噴嚏、流鼻水、鼻塞等過敏性鼻炎症狀。部分患者會出現皮膚發癢、甚至引發氣喘，出現喘鳴聲、胸悶、夜間咳嗽等症狀。

有民眾一開始不知自己是花粉症，以為流鼻水、鼻塞是感冒，涂川洲表示，花粉熱過敏性鼻炎病程較長，可能持續兩周左右，與一般感冒病程約3到5天甚至一周不同。

涂川洲說，花粉熱治療方式包括使用抗組織胺藥物及眼睛止癢藥物等緩解不適症狀，最重要的是患者應注意減少接觸過敏原，如戶外活動後眼睛腫脹、皮膚起疹子、眼睛發癢等時，更應留意。

花粉過敏患者在花季時節可戴口罩、太陽眼鏡，減少花粉直接接觸口鼻與眼睛，在花粉濃度高的時節應減少戶外時間，或於外出後立即更換衣物、洗臉沖澡，降低過敏原殘留，可在室內可使用空氣清淨機，避免花粉進入居家環境。

涂川洲說，花粉過敏患者可到醫療院所進行過敏原檢測、抗過敏藥物治療及免疫療法，可幫助患者改善體質，減少過敏反應的頻率與嚴重程度。嚴重患者可在醫師評估下接受減敏治療，提升生活品質。

彰化縣員榮醫院醫療副院長涂川洲提醒民眾花季期間，有過敏病史患者要做好戴口罩等防護措施。圖／員榮醫院提供
彰化縣員榮醫院醫療副院長涂川洲提醒民眾花季期間，有過敏病史患者要做好戴口罩等防護措施。圖／員榮醫院提供

患者 賞花 過敏原

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