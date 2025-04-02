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4月螢火蟲季登場！桃園出地圖攻略多達15處可去

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市風景管理處推出「2025北橫賞螢地圖」，介紹多達15個賞螢景點。圖／桃園市風管處提供
桃園市風景管理處推出「2025北橫賞螢地圖」，介紹多達15個賞螢景點。圖／桃園市風管處提供

時序進入4月，桃園北橫欣賞螢火蟲絕佳時機即將到來，市府為此推出「2025北橫賞螢地圖」，介紹多達15個賞螢景點，同時也提醒民眾螢火蟲棲地環境維護不易，規畫遊程得先做好賞螢行前課程。

桃園市觀光旅遊局指出，螢火蟲需要乾淨無汙染的棲息環境才得以生存，桃園近年發現螢火蟲的數量越來越多，顯見桃園生態保育逐漸浮現成效，效果尤以大溪、復興2地最明顯，最佳欣賞時間為每年4月中旬到5月初的日落時分，但螢火蟲可能會隨環境遷移，因此賞螢地點每年有所不同。

桃園市風景管理處今年重新調查北橫賞螢景點，以石門水庫溪洲公園為起點，沿著大溪區百吉林蔭步道、湳仔溝古道一路往上到復興區枕頭山砲台步道、觀音洞、合流部落和小烏來風景特定區，靠近水源處有發現，因此規畫15處方便又合適的賞螢地點製成地圖，供民眾參考，地圖可至風管處官網（https://www.scenic.tycg.gov.tw/Default.aspx）下載。

觀光旅遊局代理局長王麗娟呼籲，螢火蟲脆弱且棲息環境維護不易，由於觀賞時間已入夜，賞螢遊客應自備手電筒及頭燈，並用紅色玻璃紙套住光源，減少光害，不任意捕捉或觸摸，讓螢火蟲能代代繁衍。此外，部分賞螢步道需依定體力及視力，行前務必做好功課，上山最好穿著長袖、長褲和雨鞋，避免蟲蛇咬傷。

桃園市風景管理處推出「2025北橫賞螢地圖」，介紹多達15個賞螢景點。圖／桃園市風管處提供
桃園市風景管理處推出「2025北橫賞螢地圖」，介紹多達15個賞螢景點。圖／桃園市風管處提供

桃園 螢火蟲 賞螢

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