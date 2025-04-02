史博館典藏文物庫房開工 預計2027年完工

史博館今天宣告典藏文物庫房開工，館長洪世佑說，這是史博館設立以來首座現代化典藏庫房，預計在2027年完工。文化部長李遠表示，升級計畫歷經5任部長，「文化工作急不來。」

洪世佑今天向中央社記者表示，目前國立歷史博物館典藏文物分散於故宮南院、國美館、中研院還有位於基隆七堵的庫房，經常展出如書畫、器物類文物，多數存放於故宮南院與國美館；預計新建庫房未來也將存放經常展出文物，其他文物就存放於七堵庫房。

史博館典藏文物庫房新建工程開工祈福儀式今天在新北市中和區舉行，這是行政院核定「國立歷史博物館升級發展計畫」中的子計畫，規劃興建地下1層、地上5層鋼筋混擬土的典藏專用建築，發包工程總經費約為新台幣4.16億元。

史博館典藏至今達5萬8158號，涵蓋國畫、西畫、玉石、陶器、瓷器等19類文物。洪世佑表示，史博館設立以來一直沒有一棟現代化典藏庫房，選在今年70年開工動土，預計總樓地板面積達5000平方公尺，除恆溫恆濕也要防震防火，且是綠色建築達到節能功效。

究境聯合建築師事務所建築師吳承軒表示，新建庫房建築內會有8間庫房，最重要是針對不同典藏文物設計不同溫溼度設定，可以想像建築內是小小建築，文物在雙重保護下也會減少溫濕度波動。他兒時參觀故宮，被傳說中「可以抵擋共產黨轟炸」的庫房深深吸引，「可以想像未來是很酷的典藏庫房。」

李遠說，1個博物館的身世，就是1個城市的身世，1個城市的身世，就是1個國家的身世，自首任文化部長龍應台以來，文化部便針對史博館籌劃起修復與升級計畫，也開始想籌建一座庫房。「今天我回頭看，有5個部長陸續參與過這個活動，更讓我覺得說文化工作其實急不來，它一棒接一棒的。」

總統賴清德曾說：「文化是一個國家的靈魂。」李遠說，他想著靈魂的家又在哪，「我今天站在這邊，感覺到這個家終於要蓋了，而且等了70年，有一點寂寞，有點安靜，卻有點永恆。文化就是這樣子，好像無所不在，好像又永遠跟著你，文化就是這麼重要。」