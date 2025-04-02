前民眾黨主席柯文哲近日傳出血尿、腰痛症狀，三度戒護就醫，診斷為「水腎」，今早再度至台北醫院手術什麼是「水腎」？會有生命安危嗎？財團法人腎臟病防治基金會營運長吳苡璉表示，水腎即「腎水腫」「腎積水」，因輸尿管結石而尿液逆流到腎臟，易損傷腎功能。

吳苡璉指出，水腎是一種因結石阻塞泌尿系統的腎臟疾病；當尿液無法順利排出時，會回流到腎臟，導致內積水。嚴重時可能壓迫腎臟組織，出現發炎反應，例如腰痛、血尿、惡心、食欲不佳、全身無力等，必須口服消炎藥治療，或是取出結石。

吳苡璉說，治療方式會依每個人狀況以及結石大小、發生位置而有所不同，常見為體外震波碎石術、輸尿管鏡碎石手術。而在治療之前，一定要先經由腎臟科醫師照超音波檢查，找出是膀胱出口或尿道阻塞，包括偵測腎臟是否有結構性問題、結石阻塞造成腎水腫或腎膿瘍等。

為什麼泌尿系統會產生「結石」？吳苡璉強調，主要是「水喝不夠」，當每天的喝水量不足時，體內的尿液濃度會變高，結晶體容易沉澱，久了就會形成結晶。發生在腎臟、輸尿管、膀胱、尿道等位置，都屬於尿路結石；出現在腎臟的結石，容易形成血尿、腰痛、發炎等，長期下來會影響腎功能。

要預防尿路結石，吳苡璉呼籲，一定要多喝水、不憋尿，另減少含草酸過高的茶、菠菜等食物；充足的水分可降低尿液濃度且促進排尿，且減少尿路感染的機會。另外，曾經得過結石的人，復發機率高；而男性發生尿路結石的機率高於女性，男女比大約是7：2。

結石的形成也跟遺傳體質有關，吳苡璉建議有家族史、結石病史的人要定期回診追蹤，並養成規律的運動。她強調，結石會因發生位置而有不同反應症狀，若有腰部及背部劇痛，併發惡心感、血尿、發燒等不適，或有排尿困難，須盡速到腎臟科或泌尿科進一步檢查。