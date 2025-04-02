襪子該正面洗還是反面洗？廠商、醫師一面倒曝正確清洗方式

襪子是生活中不可或缺的衣物，但你知道該如何正確清洗嗎？對於「襪子應該正面洗還是反面洗」的問題，許多人各持己見，有人認為正面踩在地上、接觸鞋底較髒，應該正面洗；另一派則認為，襪子內層接觸腳底，沾滿汗水與皮脂，應該反面洗。事實上，台灣除臭襪品牌WARX以及醫學專家都指出，襪子應該「反面清洗」，才能徹底去除汙垢並延長壽命。

一名女網友在PTT發文詢問「襪子正面還反面洗？」，透露自己從小就開始接觸家務，雖然發現有些衣服要翻面清洗，但是卻覺得襪子要反面洗比較好，原因是家中襪子收納方式是疊、捲和反拉起來，所以正面洗會有個問題，「正面襪子收完，會變反面在外，反而腳碰的地方比較髒」，因此好奇「如果丟洗衣機，會正還反面洗啊」。

貼文一出，網友們兩派意見都有，「應該是要反面洗比較不會洗壞，但反正都丟洗衣袋，我就隨喜」、「正面，反面洗我還要把襪子外翻，很不方便」、「反面洗啊！腳碰到的地方髒髒，當然要洗乾淨」、「不是正面在地面又接觸鞋底的那一面比較髒嗎」、「襪子穿鞋的話應該很乾淨才對，接觸腳的那面有流汗應該比較髒，除非是平常會只穿襪子活動的才會是正面髒兮兮」、「反面洗是怕表面受損，襪子正面髒當然正面洗」。

對此，知名除臭襪品牌WARX官網指出，襪子是所有衣物中細菌含量最多的，一雙穿著8小時的襪子，細菌含量可達百萬之多。這些細菌主要來自腳上的皮脂、汗水與角質，長時間累積會影響襪子的抗菌與消臭效果。因此，襪子一定要單獨洗，清洗襪子時應該將內層翻出，使直接接觸腳部的纖維得到完整清潔，減少細菌孳生。

此外，醫師「虞哥」在臉書粉專「醫食無虞It's well」指出，襪子內外材質不同，內層主要是較具彈性的化學纖維，容易卡住髒污與皮屑，若不翻面清洗，汙垢容易殘留，導致腳臭與細菌增生。而襪子的外層則由較透氣的天然纖維構成，長時間摩擦容易受損，若直接正面清洗，反而會加速襪子的磨損與褪色。

胸腔暨重症專科醫師黃軒也曾在臉書粉專「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」表示，襪子應該反面清洗，建議使用普通的洗衣粉或洗衣液，如果有特別沾染到污漬，可以用漂白水或其他清潔劑清洗，且務必使用溫水、不用熱水，以免出現損壞。

另外，日本NHK生活節目《ガッテン！》曾邀請專家學者上節目分享，發現拿襪子正面洗和反面洗進行對比，經過兩周測試後，正面洗的襪子所殘留的蛋白質汙垢比反面洗多出3倍，顯示反面清洗確實能更有效去除內層汙垢，並延長使用壽命。