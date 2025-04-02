勞動權、居住權 人民不滿意度高

「民眾希望政府解決勞動、居住、教育等人權問題！」國家人權委員會副主委王幼玲2日公布國家人權意識民調，47%民眾希望政府解決勞動權問題，58.5%民眾認為政府沒有妥善保障民眾基本居住權，40到49歲不滿度更高達7成；另外，有6成民眾不滿意政府處理校園霸凌，30到39歲不滿度更高達69.5%。

女性職場要更平等

國家人權委員會4日公布「113 年國民人權意識民意調查分析」。人權會官員指出，民眾對國內人權評價，「自由」和「生存權利」的保障評價較高；相對而言，「平等權」及「不受歧視」方面的保障評價相對較低；女性對「女性在職場平等待遇」與「校園霸凌支援機制」的不滿意度相對男性較高。

另外，年輕族群則對「負擔得起的住房政策」、「女性在職場平等待遇」、「校園霸凌支援機制」及「少數族群語言文化保存」的不滿意度高於其他年齡層。官員指出，台灣民眾認為政府應加強對身心障礙者（63.3%）、經濟貧困者（63.1%）、兒少（59.5%）的重視；最需要先解決的人權問題是「勞動權（47%）」、「居住權（46.7%）」與「教育權（42.3%）」。

關注新弱勢團體

高達 88.1%的民眾同意參加人權活動，可增進對人權的認識與了解，但有 45.7%的民眾認為，政府對於人權教育推廣還不夠。針對AI發展對哪一項人權造成侵害，多數民眾擔心隱私、工作與智慧財產權；53.5%民眾支持應該對AI的發展加強管制、31.4%認為管制強度不需要太過嚴格。

中研院社會所研究員蕭新煌強調，在政府不要管太多就可以做得很好的面向，例如自由與生存權上，政府做得還不錯；但在政府需要更積極的面向，例如社會福利、隱私、平等與不受歧視等面向，政府還有更多努力的空間；另外，政府也要更關注身心障礙者、經濟貧困者、兒少與高齡長者等「新弱勢團體」的需求。

社福政策要回頭檢視

本報記者提問，如何解決居住權、校園霸凌通報不足，導致家庭人權受損的狀況？王幼玲則回應說，例如租屋補貼等政策，政府需要更多回頭評估的機制，否則若居住權不受保障，新婚與年輕夫婦對於是否要生小孩會有更多疑慮。

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