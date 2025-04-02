鐘點看護移工挨批太貴 洪申翰：沒有比市場價高

有鐘點看護移工之稱的「多元陪伴照顧服務試辦計畫」原訂本周一上路，卻因外界質疑收費過高，延至清明連假後實施。勞動部長洪申翰今受訪表示，試辦計畫適用對象為臨時、短期、緊急照顧需求的民眾，自費行情「沒有比市場價來得高」。

多元陪伴照顧服務試辦計畫使用資格，必須是具有身心障礙證明、重大傷病資格、3個月內就醫或手術紀錄、符合聘僱家庭看護移工資格、長照2到8等級的民眾等5大類民眾，當有「臨短急」照顧需求時，可自費申請鐘點看護移工，費用各試辦單位自訂，以單次4小時服務而言，收費落在1000元到1250元之間。

但台灣失能家庭暨看護雇主國際協會認為收費過高，日前透過立委林俊憲辦公室，要求勞動部暫緩上路，重新計算收費價位，讓原定3月底上路的時程跳票，延至4月7日再上路。

洪申翰說，試辦計畫優先設定的適用對象是有臨時、斷齊、緊急照顧需求的民眾，如術後剛返家、照護空窗期需要生活協助等，如果是這類型的需求者，勞動部試辦計畫的自費行情，並沒有比市場價來得高。

但他也說，試辦計畫可滾動檢討，日後可依照試辦狀況做必要修正，延期是因為計畫是一個嶄新的概念，需要多花一點時間做前置準備。