快訊

新生兒連9年負成長！生養育基金門檻曝光 上班族不吃不喝要存12年

金秀賢「未對金賽綸道歉」惹怒家屬　8好友將發聲明戳破謊言

富比士2025年億萬富豪榜出爐 台灣排名居前的是他們仨

聽新聞
0:00 / 0:00

鐘點看護移工挨批太貴 洪申翰：沒有比市場價高

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
勞動部長洪申翰說，「多元陪伴照顧服務試辦計畫」的收費行情沒有比市場價高。記者葉冠妤／攝影
勞動部長洪申翰說，「多元陪伴照顧服務試辦計畫」的收費行情沒有比市場價高。記者葉冠妤／攝影

有鐘點看護移工之稱的「多元陪伴照顧服務試辦計畫」原訂本周一上路，卻因外界質疑收費過高，延至清明連假後實施。勞動部長洪申翰今受訪表示，試辦計畫適用對象為臨時、短期、緊急照顧需求的民眾，自費行情「沒有比市場價來得高」。

多元陪伴照顧服務試辦計畫使用資格，必須是具有身心障礙證明、重大傷病資格、3個月內就醫或手術紀錄、符合聘僱家庭看護移工資格、長照2到8等級的民眾等5大類民眾，當有「臨短急」照顧需求時，可自費申請鐘點看護移工，費用各試辦單位自訂，以單次4小時服務而言，收費落在1000元到1250元之間。

但台灣失能家庭暨看護雇主國際協會認為收費過高，日前透過立委林俊憲辦公室，要求勞動部暫緩上路，重新計算收費價位，讓原定3月底上路的時程跳票，延至4月7日再上路。

洪申翰說，試辦計畫優先設定的適用對象是有臨時、斷齊、緊急照顧需求的民眾，如術後剛返家、照護空窗期需要生活協助等，如果是這類型的需求者，勞動部試辦計畫的自費行情，並沒有比市場價來得高。

但他也說，試辦計畫可滾動檢討，日後可依照試辦狀況做必要修正，延期是因為計畫是一個嶄新的概念，需要多花一點時間做前置準備。

勞動部 看護 移工

延伸閱讀

黃國昌轟勞動部不追討就安基金 知情人士：完全狀況外

黃國昌：勞動部不打算追討就安基金 部長洪申翰不適格

砲火直攻這兩人！洪申翰登場新北宣講 喊話：願當台灣民主側翼

國定假日調整 洪申翰：有正向討論的空間

相關新聞

清明連假避塞車！最佳出發時間、國道收費與高乘載管制一次看

明日即將展開為期4天的清明連假，為因應民眾返鄉、出遊需要，各疏運單位已規劃相關交通疏導管制措施，並全力加開班次疏運，以下為《聯合新聞網》整理，清明節交通疏運措施…

新冠口服藥Xocova使用對象拍板 12歲以上輕症有條件使用

新冠疫情雖然處在低點波動，但得要提防重症、死亡風險，特別是長者、慢性病、懷孕等具重症風險因子對象。疾管署日前採購新冠新口...

今起回暖放晴 清明連假天氣2階段變化 收假日北東迎雨

今天開始氣溫逐漸回升，中央氣象署預報員李孟軒表示，不過北部、東北部仍偏涼，周五之前早晚仍偏冷。清明連假前期水氣少，後期雨...

今天清明連假前1天交通量曝 國5往宜花東車流恐持續到深夜

今年是清明連假前1天，截至今早9時，國道全線交通量為21.0百萬車公里，預估今天交通量為115百萬車公里。交通部高公局表...

全球10天內強震多3倍！地震專家籲隨身攜帶一物 出國也能救命

前中央氣象局地震測報中心主任郭鎧紋指出，全球各地在近10天內，已接連發生10起規模6以上的地震，超出平均值的3倍。在此相當罕見的連震情況下，台灣卻連5日都沒地震，提醒民眾未來要小心可能會發生較大地震，建議民眾近期無論準備出國或在台灣

兒童節選禮留意標識 標準局：針頭玩具不合格勿購買

兒童節即將到來，經濟部標準檢驗局提醒，挑選玩具時記得認明貼有「商品檢驗標識」，史萊姆黏液等新興玩具近期受學童喜愛，不過標...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。