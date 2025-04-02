兒童節選禮留意標識 標準局：針頭玩具不合格勿購買

兒童節即將到來，經濟部標準檢驗局提醒，挑選玩具時記得認明貼有「商品檢驗標識」，史萊姆黏液等新興玩具近期受學童喜愛，不過標準局提醒，史萊姆黏土及奈米膠帶氣球等玩具，長期接觸易引發過敏反應；附有針頭的玩具不符合檢驗標準，勿購買使用。

經濟部標準檢驗局今天發布新聞稿表示，凡供14歲以下兒童玩耍遊戲使用的各類型玩具，均屬標準局公告應施檢驗玩具商品，無論進口或國內產製皆須完成檢驗程序，並貼附商品檢驗標識，才可於國內市場陳列銷售；民眾在購買時，需注意玩具是否有貼附「商品檢驗標識」。

此外，新興玩具如史萊姆黏液玩具等深受國小學童喜愛，標準局表示，近期發現國內外已有事故案例，家長應多留意孩子使用情形。

標準局表示，具延展性史萊姆黏土及奈米膠帶氣球等玩具，可能添加硼砂等化學物質，長期接觸使用易引發過敏性皮膚炎或過敏反應，因此應注意使用時間，使用後應立即洗手。

至於具吸水膨脹的玩具，標準局表示，應注意產品相關警語並避免3歲以下嬰幼兒接觸使用，以免誤食，造成吞入梗塞。

選購波波氣球或飄浮類型氣球時，標準局表示，應主動向販賣者詢問充填氣體內容物，如為易燃氣體（如氫氣等），或是無法提供或確認充填氣體資訊，建議勿購買。

此外，巴克球益智磁鐵組，體積小且磁性過大，標準局表示，若誤吞會導致兒童腸穿孔傷害，宜在成人監督下使用，勿讓兒童單獨使用。

標準局表示，萌寵擠痘痘若附有針頭（筒）即不符合檢驗標準，勿購買讓小朋友使用；爆手雷整人玩具，爆發產生的噪音可能造成聽力受損，散發的熱量及碎片也可能濺射到皮膚、眼睛而造成危害，不宜讓小朋友使用。

標準局表示，選擇適合兒童年齡的玩具，勿將非適用年齡玩具給幼童玩耍，避免造成傷害；檢查玩具的零件是否牢固及小物件（如磁鐵、鈕扣等）是否易鬆脫，以防兒童誤吞；檢查玩具本體有無銳邊，確保玩耍時不被割傷；玩具附件的提繩、電線不可過長，以免小朋友使用時發生繞頸危險。