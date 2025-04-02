雲林螢火蟲季將開跑 最佳賞螢時間曝光

雲林縣古坑鄉是全台賞螢熱門景點之一，縣府今在華南社區舉辦「漫遊螢林‧Light Yunlin」記者會，宣布螢火蟲季活動4月19日起跑，將結合社區、生態、農產業等，推出多條賞螢遊程，農業處表示，今年雨水多，下周即有機會看見螢火蟲，預估螢況將比往年佳。

雲林縣長張麗善、古坑鄉長林慧如、縣議員賴明源等人今在華南社區石梯田連袂宣布螢火蟲季將於4月19日至6月8日登場，農業處預估4月中旬夜晚可見螢火蟲現跡，從淺山海拔250公尺到中低海拔1500公尺都有螢火蟲的棲地，4至5月推薦前往華山土石流園區、山豬湖步道、石橋山莊、竿蓁籠、樟湖張師傅生態紅茶園等賞螢據點；5至6月推薦青山坪、石壁仙谷、九芎神木、美人谷等賞螢據點。

為取得生態與經濟平衡，縣府2023年起已進行華山山豬湖、華山土石流教育園區、樟湖竿蓁籠、樟湖張師傅生態紅茶園的螢火蟲棲地營造，及青山坪生態導覽牌建置，今年預計在華山大湖底段、華山天秀山莊、新庄桂啡農場營造棲地，並首推「友善螢火蟲生態行動」標誌，已有13家店家加入，將共同推動友善螢火蟲行動，落實生態經濟圈。

張麗善表示，螢火蟲晚上才看得見，希望來賞螢的民眾可以在雲林住一宿，縣府沿著綠螢山林149縣道，整合荷苞村、桂林村、華南村、華山村、樟湖村、草嶺村、朝陽村及新庄等8村特色資源，推出20條賞螢遊程，提供生態導覽、社區產業、手作DIY等寓教於樂的活動。

林慧如表示，螢火蟲的存在，代表著生態自然環境的美好，她小時候常常會追著螢光，覺得很神秘，希望大家趁著人間四月天，到古坑來看看神秘的螢光。