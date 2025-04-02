創造更友善育兒環境 全教總、立委齊喊提高育嬰留職津貼

台灣生育率持續低迷，全國教師工會總聯合會以及立委今天共同呼籲政府提高育嬰留職津貼的薪資補助，現行的6成+2以及未來研擬的請領時間7個月，都應該再加碼，創造更友善的育兒環境。

為支持勞工在育兒與工作之間取得平衡，減輕家庭經濟壓力，受雇者可透過社會保險申請育嬰留職津貼，每月可請領薪資6成，最長6個月。自110年7月起，政府另以公務預算加給2成薪資補助，申請者總共可領投保薪資的8成，目前勞動部正在研擬增加1個月的津貼，最多可請領7個月。

全教總發現，有育嬰需求的年輕父母，多數工作年資偏低，連帶影響薪資所得。以113年保險「給付總金額」與「給付件數」概略計算，就業保險申請者平均請領金額約為22,000元，公教人員保險平均請領金額約17,180元。

全教總理事長侯俊良表示，勞工以「月投保薪資」為基準，但投保薪資與實際薪資不見得完全相符，例如工時不固定的非典型勞工，或常見的雇主違法高薪低報，都可能造成投保薪資偏低而影響津貼請領金額。公教人員薪資結構含「本俸」及「加給」兩大部分，育嬰留職津貼則僅以「本俸」為請領基準，導致津貼雖為薪資8成，實際僅為原領薪資的4成。無論公私部門受雇者，每月育嬰留職津貼可能不及最低工資2萬8590元，根本難以保障基本生活需求，要如何安心育兒？

立委陳昭姿表示，年輕家庭不敢生、不想生，就是因為制度給的不夠、支持做得不夠。其中最關鍵的，就是育嬰期間的經濟補助。面對保母費用高昂、缺乏彈性工時與職場支持，最後只能選擇離開職場。她支持「增加可領津貼的月數與金額，加強補助彈性，照顧真正有需求的家庭」。

立委王育敏表示，政府給予津貼雖然加碼到8成，但月薪要超過3萬5738元才能領超過基本薪資的津貼，對於剛出社會的年輕人來說並不容易達成，因此津貼延長跟再加碼，應被重視與納入研議。她也提案，孩子8歲前，家長可以「日」或「小時」為單位申請親職假，滿足上班日有親自照顧子女的需求。

立委廖偉翔表示，提高育嬰留職津貼可以平衡照顧的性別分工，創造兩性更平等的環境。他將盡速提出就業保險法、公教人員保險法、及軍人保險條例等修正草案，希望明年可以讓全國一體適用。

全教總理事長侯俊良表示，綜觀各國，育嬰假制度被視為提高生育率的重要政策工具，而當父母能夠在育兒期間有穩定經濟來源，更有助於提高生育意願。呼籲政府提高薪資補助，現行6成加2應該再加碼，並延長請領時間為7個月以上，給予實際的支持措施，營造更友善的親職環境。