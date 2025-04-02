期盼200多天！陽明山前山公園浴池「克服萬難」終於開放
台北市北投區陽明山前山公園男女公共浴室自去年8月28日起進行溫泉管線更新及館舍整建工程，施工期間歷經不少挑戰，包括2次颱風造成的災損、溫泉管穿越陽金公路遇到的各式管路障礙，但工程團隊克服困難，順利完成各項工程，今天重新開放。
公園處指出，前山溫泉浴室肇始於日據時代，當時建置男浴室、浴池較大，女浴室、浴池較小，後續再整建仍依最初形式，並未改變。這次除了更新內部壁磚、男女廁所、新接衛工管讓整體環境更乾淨，也將溫泉管線更新完成。
台北市北投山區近年屢因降雨減，少導致溫泉源頭水量不足，影響前山男女公共浴室溫泉蓄水時間及水溫。公園處也表示，經過溫泉水質檢測、水量與水溫調整等必要作業，前山公園男女公共浴室4月2日重新開放，歡迎市民前來體驗全新的泡湯環境。
公園處指出，為提供更優質的服務，浴室內部設施已全面升級，並改善了溫泉供應系統，穩定水質與水溫。此外，本次整修後各場次及時間並無更動，以確保每位市民都能享受到舒適的泡湯體驗。
公園處表示，很感謝市民朋友在整修期間的耐心等待與支持，未來將持續致力於提供安全、舒適的公共設施，豐富市民的休閒生活。如需了解更多資訊，請隨時關注台北市政府工務局公園路燈工程管理處官方網站或前山公園公共浴室官方LINE帳號「前山溫泉泡湯趣」以獲取最新消息，共同感受泡湯樂趣。
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