期盼200多天！陽明山前山公園浴池「克服萬難」終於開放

台北市北投區陽明山前山公園男女公共浴室自去年8月28日起進行溫泉管線更新及館舍整建工程，施工期間歷經不少挑戰，包括2次颱風造成的災損、溫泉管穿越陽金公路遇到的各式管路障礙，但工程團隊克服困難，順利完成各項工程，今天重新開放。

公園處指出，前山溫泉浴室肇始於日據時代，當時建置男浴室、浴池較大，女浴室、浴池較小，後續再整建仍依最初形式，並未改變。這次除了更新內部壁磚、男女廁所、新接衛工管讓整體環境更乾淨，也將溫泉管線更新完成。

台北市北投山區近年屢因降雨減，少導致溫泉源頭水量不足，影響前山男女公共浴室溫泉蓄水時間及水溫。公園處也表示，經過溫泉水質檢測、水量與水溫調整等必要作業，前山公園男女公共浴室4月2日重新開放，歡迎市民前來體驗全新的泡湯環境。

公園處指出，為提供更優質的服務，浴室內部設施已全面升級，並改善了溫泉供應系統，穩定水質與水溫。此外，本次整修後各場次及時間並無更動，以確保每位市民都能享受到舒適的泡湯體驗。