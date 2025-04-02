限時5天！LINE聊天室「櫻花雨」特效帶來春日夢幻氛圍

連日大雨打壞了櫻花季，LINE幫你帶來不凋零的春日花雨。即日起至4月7日10點，只要開啟LINE聊天室，就能看到滿滿櫻花飄落，任何一段平凡的對話，櫻花雨聊天室特效都能為你的每句話加上一層溫柔的浪漫濾鏡。另外，也可以選擇各種櫻花圖樣的主題、表情貼或是貼圖，營造LINE聊天室甜美粉紅對話氛圍。

聊天室櫻花雨適用版本，iOS LINE版本9.15.0 以上、Android LINE版本10.2.0 以上，且Android OS 7.1 以上，以級LINE電腦版8.7.0以上。本次櫻花雨聊天室特效，花期較長，如果在特效限定期間，想先回復原本沒有特效的聊天室背景，也可以手動關閉「聊天室背景特效」功能，之後有其他特效出現的時候再重新打開。

設定聊天室特效的路徑：LINE主頁上方的設定 > 聊天 > 聊天室背景特效。