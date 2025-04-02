清明連假首日估國道車潮達1.5倍 高乘載路線時段曝

今年是清明連假前1天，截至今早9時，國道全線交通量為21.0百萬車公里，預估今天交通量為115百萬車公里，交通部高公局預估，假期交通量為111至124百萬車公里（mvk），清明連假首日南向可達70mvk，為平日的1.5倍，因此，連假首日早上6時至中午12時，國1南向內湖到頭份（含高架堤頂、環北及機場系統），及國3木柵至香山路段，實施南向路口高乘載管制。

高公局檢視歷年清明節連假交通狀況，研判清明連假首2日以南向車流為主，末2日以北向車流為主，交通需求主要為掃墓、返鄉及旅遊車潮。

高公局國道路況預報員許文瑜說，明天清明連假首日（4月3日），早上6時至中午12時，國1南向內湖到頭份（含高架堤頂、環北及機場系統），及國3木柵至香山路段，實施南向路口高乘載管制；4月3日清晨6時至中午12時，國1內湖至頭份（含高架堤頂、環北及機場系統）及國3木柵至香山，各交流道之南向入口匝道；4月4日至6日每日下午1至晚間6時，國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道之北向入口匝道 （結束時間將視交通狀況機動調整）。

匝道封閉部分，明天早上凌晨0時至中午12時，國5南向石碇、坪林南向封閉；早上5時至中午12時，國1平鎮系統、埔鹽系統南向封閉。

許文瑜說，清明連假首日，也是南向尖峰日，建議民眾西部國道南向尖峰日可以在清晨5時前或中午12時後出發，北向尖峰日，南部地區出發者可在上午9時前出發，中部建議中午12時前出發；國5部分，南向尖峰日建議清晨5時或下午5時後出發，北向尖峰日建議上午9時前出發。