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114年首季來台旅客可望破210萬人次 初估成長3%

中央社／ 台北2日電
觀光示意圖。圖／AI生成
觀光示意圖。圖／AI生成

根據內政部移民署初估，今年首季來台旅客可望突破210萬人次，較去年同期成長3%，其中韓國及歐美市場皆已超越108年同期水準。

交通部觀光署設定今年來台旅客目標為千萬人次，觀光署今天向中央社記者表示，移民署初估數據顯示，民國114年第1季來台旅客可望突破210萬人次，較113年同期成長3%，顯見來台市場持續穩定成長。

觀光署表示，今年1月來台旅客65萬1078人次，較去年同期增加10.36%，恢復至108年同期的7成5，亦較去年全年恢復率6成6還高，且多個主要市場都已恢復到108年的水準9成以上，尤其韓國及歐美市場皆已超越108年同期。

觀光署指出，從各市場來看，113年起，東北亞（日韓）來台旅客占總入境旅客3成、東南亞（新南向主力7國及印度）占3成以及港澳、歐美新興市場占4成，且隨著來台旅遊需求回暖，台灣的觀光市場有望持續擴展，並在新興市場上取得更多突破，市場結構朝三分天下態勢已確立。

觀光署表示，歐美地區受惠於國籍航空持續增班、外籍業者看好台灣市場，投入開闢新航線如美國聯合航空等，以及成立巴黎、溫哥華等台灣觀光服務分處（TTIC）落地行銷，今年1月美洲地區較去年同期增加27.33%，較108年同期增加16.12%。

觀光署指出，歐洲地區則較去年同期增加23.09%，較108年同期增加11.17%，突破疫情前水準，市場表現亮眼；韓國市場突破疫情水準，在各市場代言人宣傳台灣生態、美食、文化等多元主題及包機獎勵措施下，今年1月來台人次較去年同期增加3.4%，與108年同期人次相當。

日本市場方面，觀光署坦言，因日幣貶值、日常消費力縮減，日本113年出境市場較108年前復甦64.78%，仍為緩慢，日本旅客重視CP值及距離近，台灣將努力透過代言人活動、鐵道、台日連結等方式吸客。

東南亞市場包含新南向主力7國及印度方面，觀光署表示，已陸續成立雅加達、孟買、馬尼拉TTIC，擴增市場服務量能，今年1月整體市場恢復疫情前水準，其中又以菲律賓表現最佳較疫情前成長21%，後續將強化KOL行銷及台灣廣告曝光度，並吸引獎勵旅遊來台。

疫情 觀光署

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