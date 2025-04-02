新冠口服藥Xocova使用對象拍板 12歲以上輕症有條件使用

新冠疫情雖然處在低點波動，但得要提防重症、死亡風險，特別是長者、慢性病、懷孕等具重症風險因子對象。疾管署日前採購新冠新口服抗病毒藥物「Xocova」已經在2月底到貨，發言人羅一鈞指出，昨日已開專家會議，建議用在12歲以上、無法使用倍拉維或瑞德西韋，並具有重症風險因子的輕症個案。

我國新冠口服藥現有莫納皮拉韋（Molnupiravir）、倍拉維（Paxlovid）另有非口服、注射的瑞德西韋（Remdesivir）。原本莫納皮拉韋為有條件使用藥物，因其藥物作用機轉可能引發安全性疑慮，並且效果有限，通常優先使用倍拉維或是瑞德西韋。

羅一鈞表示，昨天下午召開新冠專家會議，建議Xocova可使用於年齡12歲以上，且具重症風險因子，但無法使用倍拉維或瑞德西韋的輕症（未使用氧氣且發病三天內）個案，但孕婦不適用，且使用時仍要注意與其他慢性病藥物的交互作用。

莫納皮拉韋將在明年7月屆效，Xocova可以銜接特殊族群治療需求。羅一鈞說，Xocova目前已經到貨5000人份，但莫納皮拉韋儲備量仍多達1.2萬人份，為使藥物資源能妥善運用，仍鼓勵臨床端針對不能用倍拉維或瑞德西韋的特殊族群先使用莫拉皮拉韋。

Xocova口服藥將依專家會議結論修訂治療指引，並與各縣市衛生局共同規畫配置點，最快五月份公布相關內容並開放民眾領用。疾管署今年預計採購2萬人份Xocova，包含1萬人份開口合約，後續視疫情發展分批叫貨，約期限至明年12月31日止。

新冠重症風險因子包括65歲以上、氣喘、癌症、糖尿病、慢性腎病、心血管疾病（不含高血壓）、慢性肺疾、結核病、慢性肝病、失能、精神疾病、失智症、吸菸或已戒菸者、BMI≧30、懷孕或產後6周內、影響免疫功能的疾病如HIV感染、先天性免疫不全、實體器官或血液幹細胞移植、使用類固醇或其他免疫抑制劑。吸菸或已戒菸者需同時具有任一其他風險因子，方符合用藥條件。

上周新增8例新冠重症，自從去年10月至今累積537例病例，65歲以上長者占78%，具潛在病史者占84.9% 。另新增1例死亡，自從去年10月至今累積114例死亡，65歲以上占87.7%，具潛在病史占86.8% 。