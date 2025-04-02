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今起回暖放晴 清明連假天氣2階段變化 收假日北東迎雨

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
今天開始氣溫逐漸回升，北部、東北部仍偏涼，周五之前早晚仍偏冷。清明連假前期水氣少，後期雨漸增，尤其周日水氣更多一些。本報資料照片
今天開始氣溫逐漸回升，北部、東北部仍偏涼，周五之前早晚仍偏冷。清明連假前期水氣少，後期雨漸增，尤其周日水氣更多一些。本報資料照片

今天開始氣溫逐漸回升，中央氣象署預報員李孟軒表示，不過北部、東北部仍偏涼，周五之前早晚仍偏冷。清明連假前期水氣少，後期雨漸增，尤其周日水氣更多一些。

李孟軒表示，今天降雨比昨天緩和一些，不過雲量偏多，清明連假的第一、二天多雲到晴為主，比較穩定，不過，後兩天要留意水氣有逐漸增加趨勢。

今天受到大陸冷氣團影響，整體氣溫偏低，李孟軒表示，預估大陸冷氣團明天白天開始就會減弱，清明連假天氣感受上會比較舒適。

李孟軒表示，台灣上空整體雲量目前偏多，各地陰天為主，水氣上有比較減少，降雨零星，預計今晚雲量就會比較減少的情況。

降雨趨勢，李孟軒表示，今天東半部和西半部山區還是要留意降雨情形，中南部平地、北部平地仍有零星雨勢，不過北部今天會逐漸轉為多雲為主。明天、周五各地多雲到晴，天氣穩定，東半部、午後西半部新竹以南山區有零星降雨。周六水氣稍微增加，偏向東半部、基隆北海岸有局部短暫雨，北部近山區有局部雨勢，因為中層雲系過來，雲量有增加趨勢。

李孟軒表示，比較明顯水氣增加預估周日之後，周日北部、東半部局部短暫雨，中南部山區可能有局部雨勢，不過，後期天氣不確定性大，要留意最新天氣資訊。

溫度趨勢，李孟軒表示，今天氣溫仍比較低，今晚到明天清晨隨著天氣放晴，可能有輻射冷卻效應出現，北部低溫12度左右，其他地區14、15度；北部和東北部近山區平地，溫度上會再更低一些，可能有10度以下低溫出現。明天白天之後，各地氣溫明顯回升，之後沒有明顯的冷空氣影響，各地高溫22度以上，尤其西半部有25度以上溫度。

中央氣象署發布低溫特報，大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地天氣偏冷，今晚至明天新北市、基隆市、宜蘭縣、新竹縣及苗栗縣局部地區有10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率。

溫度趨勢。圖／中央氣象署提供
溫度趨勢。圖／中央氣象署提供
降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
降雨趨勢。圖／中央氣象署提供

冷氣團 氣溫

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