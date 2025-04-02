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今天清明連假前1天交通量曝 國5往宜花東車流恐持續到深夜

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
交通部高公局預估今天交通量為115百萬車公里。而受到連假返鄉及旅遊車潮，今天國5南向南港到頭城預計出現往宜花東返鄉及旅遊車流，且車潮將持續到深夜24時。清明連假國道示意圖。聯合報系資料照
交通部高公局預估今天交通量為115百萬車公里。而受到連假返鄉及旅遊車潮，今天國5南向南港到頭城預計出現往宜花東返鄉及旅遊車流，且車潮將持續到深夜24時。清明連假國道示意圖。聯合報系資料照

今年是清明連假前1天，截至今早9時，國道全線交通量為21.0百萬車公里，預估今天交通量為115百萬車公里。交通部高公局表示，今天受到連假返鄉及旅遊車潮，下班尖峰時段會更加壅塞，國5南向南港到頭城預計出現往宜花東返鄉及旅遊車流，且車潮將持續到深夜24時。

高公局國道路況預報員許文瑜說，截至今天上午9時，國道全線交通量為21.0百萬車公里，預估今天交通量為115百萬車公里；國5南向雪隧通過量為5535輛次，相較去年清明節連續假期同期減少20％。

截至上午8時全線國道路況，北部地區，國1台北、桃園、竹北路段，及國3南向木柵、中和、土城路段有上班車流，導致國道車多壅塞情形；國3南向土城路段上午8時6分發生事故回堵情況，已經在8時16分排除，提醒駕駛需注意車前狀況。

中部地區，上午8時國道路況正常，南向頂尖系統、國10東向仁武路段路況也正常；國5南向南港系統到土城路段，在今早8時還沒有車流出現。

針對連假前1天，也就是今天的國道路況預測，許文瑜說，主要受到連假返鄉及旅遊車潮影響，國5南向南港到頭城，預計將出現往宜花東返鄉或旅遊的車流，預估車潮將持續到深夜24時。

國1南向楊梅到頭份，以及國3南向中和到關西路段，預計晚上6時至晚上10時，會出現車多壅塞情況，許文瑜提醒，在連假前1天，下班車潮常常會與返鄉旅遊的南向車潮混雜在一起，使下班尖峰時段更壅塞，需多留意。

針對明天起連假期間的國道交通疏導措施，匝道封閉部分，明天早上凌晨0時至中午12時，國5南向石碇、坪林南向封閉；早上5時至中午12時，國1平鎮系統、埔鹽系統南向封閉。

明天清明連假首日，早上6時至中午12時，國1南向內湖到頭份（含高架堤頂、環北及機場系統），及國3木柵至香山路段，實施南向路口高乘載管制；另外，連假期間持續實施單一費率，及0至5時暫停收費措施。

許文瑜說，明天是清明連假首日（4月3日），也是南向尖峰日，建議民眾西部國道南向尖峰日可以在清晨5時前或中午12時後出發，北向尖峰日，南部地區出發者可在上午9時前出發，中部建議中午12時前出發；國5部分，南向尖峰日建議清晨5時或下午5時後出發，北向尖峰日建議上五9時前出發。

另外，民眾可以利用台61替代國1、國3；南投往返台中地區可以改走台63；霧峰往返台中以北可改走台74、國4；宜蘭往台北可改走台9線。

明天起連假期間的國道交通疏導措施。圖／交通部高公局提供
明天起連假期間的國道交通疏導措施。圖／交通部高公局提供

國道 車潮 連假

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