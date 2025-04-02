清明連假避塞車！最佳出發時間、國道收費與高乘載管制一次看

明日即將展開為期4天的清明連假，為因應民眾返鄉、出遊需要，各疏運單位已規劃相關交通疏導管制措施，並全力加開班次疏運，以下為《聯合新聞網》整理，清明節交通疏運措施：

114年清明連假交通疏導措施。圖／交通部高公局提供

一、國道收費與管制措施

為分散返鄉掃墓車潮，提前2周於周末實施單一費率7折收費，周六上午5時至12時封閉國五石碇、坪林南入匝道，周日15時至20時國五實施高乘載管制。

4月3日(四)至4月6日(日)連假期間，每日0至5時全線暫停收費，實施匝道儀控、高乘載管制、匝道封閉、開放路肩。

二、建議出發上國道時間

4月3日(四)、4日(五)

西部國道：南向用路人建議早上5時前或中午12時以後出發。

國道5號：南向用路人建議上午5時前或下午5時後出發。

4月5日(六)、6日(日)

西部國道：中部地區北向用路人建議中午12時前出發，南部地區北向用路人建議上午9時前出發。

國道5號：北向用路人建議早上9時前出發。

三、省道重點部分

在台9線蘇花路廊機動調整蘇澳地區、崇德路段實施大客車優先措施，並時段性管制載運危險物品車輛及21噸以上大貨車通行。

台61線西濱快速公路封閉竹北新港三街一段與西濱路一段路口、以及管制台68線西行南寮匝道禁止左轉台15線南下、並於封閉台61線竹南路段6處平面路口，提升西濱快速公路行車效率。

四、大眾運輸部分

高鐵：疏運期間共加開201班次(南下94班、北上107班)，總計提供1,291班次。

台鐵：疏運期間全線加開全線加開157班列車(西線73列次、東線71列次、南迴線13列次)，並加開花蓮縣返鄉(工)專車、西線直達、半直達對號列車、全車自由座列車，以及區間快車等。

國道客運：為鼓勵民眾搭乘國道客運，本次連假提供最高優惠措施，90條國道客運路線享平日優惠或原票價6折、10小時內轉乘在地客運享一段票或基本里程免費；另搭乘國道客運前往東部再加碼票價(在指定日期4人同行1人免費，返程再抵200元)或租車優惠(持國道客運購票證明租車再享優惠)。

航空：疏運期間共計提供1,636架次、130,646座位，其中離島管制航線計1,412架次，121,698座位，航空公司將視旅客需求情形適時加開班機以疏運旅客。

海運：疏運期間台灣本島與離島間9條航線，規劃1,100航次，提供244,118人次運能之運能；另金馬小三通於疏運期間規劃216航次，提供56,568人次運能。