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降雨趨緩轉穩定 清明連假晴朗溫暖 收假日北東恐溼答答

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今天持續受大陸冷氣團影響，白天北部及東半部為陰時多雲。本報資料照片
今天持續受大陸冷氣團影響，白天北部及東半部為陰時多雲。本報資料照片

今天持續受大陸冷氣團影響，華南雲系將逐漸遠離，天氣風險公司天氣分析師薛皓天表示，上半天水氣仍稍多，北部及東北部清晨仍有低溫發生，氣溫11至13度，中部地區有11至14度低溫出現，南部13至16度，花東地區14至16度。各地早晚仍偏涼，今晨平地最低溫出現在新北石碇有10.3度。

薛皓天表示，環境維持偏北到東北風，西半部風力仍偏強，白天北部及東半部為陰時多雲，雲林、嘉義及屏東為多雲有零星降雨，中北部以南山區及東半部有零星短暫雨發生機會，新竹以南至南投及台南高雄為多雲時晴天氣。下半天至晚間水氣陸續減少，各地天氣為晴到多雲，僅花東仍維持多雲天氣。

氣溫方面，薛皓天表示，北部高溫17至18度，低溫12至13度；中部高溫18至21度，低溫12至14度；南部高溫22至25度，低溫13至17度；花東高溫20至22度，低溫15至17度。

薛皓天表示，白天高溫在水氣減少後微幅上升，各地夜晚至清晨仍有較低溫機會，感受上較寒冷，中部以南地區日夜溫差明顯。

明天上午冷氣團開始減弱，環境仍受東北季風影響，薛皓天表示，屬於偏乾且穩定天氣，各地晴天氣溫回升明顯，北部高溫22至24度，低溫13至15度；中部高溫25至26度，低溫11至16度；南部高溫25至27度，低溫14至20度；東半部高溫21至23度，低溫12至17度。

薛皓天表示，周五逐漸轉高壓迴流偏東風環境，維持穩定且晴朗天氣，各地高溫進一步回升，晚間鋒面接近山區及東半部轉多雲有零星降雨。周六微弱鋒面通過且華南雲系東移，各地雲量增多，除了東半部為多雲有短暫雨天氣，其餘地區天氣為多雲時晴，晚間水氣增多，中北部、東半部及山區都有零星短暫雨機會，預估降雨不大，日累積雨量在大雨等級以下。

周日持續受華南雲系東移影響，維持偏東風環境，薛皓天表示，北部、東半部及山區為多雲時陰有零星短暫陣雨天氣，日累積雨量在大雨等級以下，台中以南地區為多雲時晴天氣，氣溫持平。本周天氣預報不確定性高，預報仍有變化機會，持續觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

低溫 高溫

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