全球10天內強震多3倍！地震專家籲隨身攜帶一物 出國也能救命

緬甸在3月28日下午12點50分發生芮氏規模7.7強震，造成嚴重傷亡。前中央氣象局地震測報中心主任郭鎧紋指出，全球各地在近10天內，已接連發生10起規模6以上的地震，超出平均值的3倍。但在此相當罕見的連震情況下，台灣卻連5日都沒地震，他提醒民眾未來要小心可能會發生較大地震，並建議無論準備出國或在台灣，應隨身攜帶哨子。

根據《中時新聞網》的報導，郭鎧紋分析，自3月21日至30日，全球已接連10天發生規模6以上的地震，還是平均值的3倍。反觀台灣從3月28日至4月1日中午12點，完全沒活動，甚至連小區域的地震都沒有，相當罕見。郭鎧紋憂心，這可能有兩種情況，一是真的沒能量釋放，處於平靜期；二是能量「卡住」了，近期可能會出現規模較大的地震。

郭鎧紋舉出過去的例子，包括2022年2月21日至25日，台灣連5日沒有地震，2月26日出現規模4.4地震，3月23日再發生規模6.7地震；去年2月6日至10日也是連續5天無地震，2月11日出現規模3.9地震，後來4月3日花蓮就發生規模7.1地震。

根據中央氣象署官網顯示，台灣在3月28日晚間10點18分花蓮近海發生規模3.4地震之後，一直到1日晚間7點26分和今(2)日凌晨2點17分，才又分別出現規模4.8、3.7的地震，震央都在台灣東南部海域。

郭鎧紋日前曾說明，緬甸規模7.7強震是印度板塊與歐亞大陸板塊碰撞造成，而今年1月7日在青藏高原發生規模7.1強震後，台灣在2周後的21日發生大埔6.4地震，這就是所謂「應力轉移」，由於這次地震機制與1月7日類似，他提醒未來台灣要注意可能觸發規模6以上的地震。

至於國人相當喜愛前往旅遊的日本，該國政府近日公布報告，一旦南海海槽發生大地震，在最壞的情況下，會導致29.8萬人死亡、235萬棟建築物損毀。郭鎧紋也建議不論身處國內外，最好隨身攜帶哨子，萬一不幸遇到強震受困，就能靠吹哨子呼救。