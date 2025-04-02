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清明連假放晴、回暖 下一波水氣周日逼近2地轉陰雨
明天開始清明連假，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，影響了好幾天的華南水氣逐漸散去，大陸冷氣團也預計明天起逐漸減弱，展望清明連假，會是放晴、回暖的趨勢為主。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，最新的預報資料判斷，清明連假大約會落在兩波水氣間的空檔，所以連假大多數地方天氣回穩，中南部甚至會衝上30度高溫。只有東半部，因為迎東風，還是偶有陣雨。
下一波水氣大約周日左右，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，也就是連假最後一天逐漸靠近，北部、宜蘭一帶又會慢慢轉回陰天、偶飄雨，北部、宜蘭一帶又會慢慢轉回陰天、偶飄雨。不過，真正明顯的變天，應該是下周中的事情了，具體的雨區、雨勢，持續觀察。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。
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