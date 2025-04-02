天氣好轉 吳德榮：清明連假晴朗回暖 下周4天雷雨盛行

今晨平地的最低氣溫為新北石碇10.4度，苗栗三灣也只有10.5度，各地區平地的最低氣溫約在10至14度。大陸冷氣團影響，各地氣溫明顯偏低，中央氣象署發布低溫特報，有10度以下氣溫發生的機率。今天上午新北市及苗栗縣局部地區有10度以下氣溫發生的機率。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今天各地轉晴朗穩定，花東偶有局部短暫雨的機率；白天氣溫明顯回升、北舒適南微熱，但早晚仍偏冷；因輻射冷卻，明晨部分平地仍有10度以下的最低氣溫。今天北部11至22度、中部12至27度、南部13至29度、東部14至27度。

明天開始清明連假，吳德榮表示，明天、周五天氣穩定，各地晴時多雲，氣溫逐日回升，北部高溫26升至27度，南部高溫達30度以上。北舒適南微熱，清晨微冷。

吳德榮表示，周六、周日及下周一有華南雲系東移，各地雲量逐日增多。周六大多為穩定的中層雲，局部山區偶有微量飄雨的機率。周日、下周一雲層略增厚，各地雲量多、局部山區飄雨的機率提高，但影響仍很輕微。下周二至下周五短波伴雷雨盛行，又進入晴雨快速更迭、易起霧的春天型態。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。