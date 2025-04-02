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天氣好轉！早晚仍偏冷 清明連假晴朗回暖 下周4天雷雨盛行

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冷氣團發威至少凍到明晨 清明舒適溫暖、周六起水氣增

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今天大陸冷氣團持續影響，各地早晚仍冷，北部及東北部白天天氣亦涼。水氣逐漸減少，東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，西半部山區零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。本報資料照片
今天大陸冷氣團持續影響，各地早晚仍冷，北部及東北部白天天氣亦涼。水氣逐漸減少，東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，西半部山區零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。本報資料照片

今天大陸冷氣團持續影響，各地早晚仍冷，北部及東北部白天天氣亦涼；中央氣象署說，中部以北及東北部低溫約12至13度，其他地區15至17度，竹、苗及新北有局部10度左右或以下氣溫發生的機率；白天高溫北部、東北部及東部約18至20度，其他地區22至25度。今天水氣逐漸減少，東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，西半部山區零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

明天開始清明連假，氣象署表示，明天清晨大陸冷氣團及輻射冷卻影響，天氣仍冷，白天起大陸冷氣團減弱，氣溫回升，西半部日夜溫差大；周五輻射冷卻影響，中部以北清晨氣溫仍偏低，日夜溫差大；各地大多為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨，午後中南部山區亦有零星短暫陣雨。

周六起水氣逐漸增多，周六基隆北海岸、東半部地區、恆春半島有局部短暫雨，北部地區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲，周日至下周二北部、東半部地區、恆春半島及中南部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲。

下周三至下周五水氣偏多，不排除有鋒面系統在台灣附近發展或通過，各地雲量多，天氣較不穩定，降雨機率較高。春季天氣變化快速，鋒面及水氣影響時程仍有不確定性，注意氣象署最新預報資訊。

冷氣團 恆春

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