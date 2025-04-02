健康你我他／老病友淚滿面 醫護溫柔傾聽

在日子過得風平浪靜、頗感愜意時，老天爺對我發出了居安思危的警訊。

那天晚飯後正準備追劇，突然眼冒金星、四肢無力，整個人癱軟在地。天花板與電視機就在空中瘋狂打轉，我驚叫：「暈眩症又發作了！」一旁的妹妹嚇得趕緊攙扶我到浴室狂吐，接著兩手架著幾乎虛脫的我衝到巷口，攔下計程車，一路抱著塑膠袋不斷狂吐，直奔醫院。

坐上急診室輪椅，護理師立刻遞上更大的塑膠袋，讓我繼續傾吐。志工見我不斷發抖，貼心為我找來兩床薄被，護理師低聲安慰我，「別擔心，醫師馬上來看你喔。」讓我寬慰不少。值班醫師問診時，他看著這個淚流滿面、像剛被龍捲風吹過的病人，溫柔地檢查、傾聽，發現我是基底動脈偏頭痛的老病友，迅速開了處方，點滴接上，止暈、止吐的藥物陸續注入。

痛苦稍微緩解後，我才有餘力環顧四周。夜晚的「擠」診室人山人海，空氣中瀰漫著藥水味和哀號的呻吟聲，醫師、護理師及工作人員各司其職，幾乎全程都用小跑步，在病床與走道輪椅之間穿梭，十分感人。期間醫師與護理師不時前來關心我的病況，折騰5小時後，終於可以打道回府。

這場病發歷經煎熬，但治療過程卻充滿暖意。感恩醫護人員用爆肝的血汗精神，守護我們的健康，如非必要，千萬別去增加他們的負擔啊。