國5清明連假車流 明最大量

清明兒童節連假4天，宜蘭縣府預估國5最大車流量發生在4月3日，南北車流計7萬1068輛次；北返最大車流在4月5日。縣府鼓勵民眾搭大眾運輸，國道客運車票打6折，10小時內轉乘市區客運享優惠，還有「幸福巴士」免費轉乘。

宜蘭縣交通處表示，清明兒童連假國5每日零時至5時全線雙向暫停收費；4至6日13時至18時頭城、宜蘭、羅東、蘇澳北上入口有高乘載管制；3日零時至12時、4日5時至12時石碇坪林南向入口匝道封閉。

連假期間，國5開放大客車行駛路肩；蘇花改開放大客車走路肩時段為3日5時至17時、4日7時至11時、5日14時至18時、6日12時至20時，蘇花路廊管制21噸以上大貨車行駛。

在宜蘭段，連假國道客運享平日優惠價或原票價6折優惠，使用電子票證、行動支付或紙票搭乘客運、台鐵、高鐵，10小時內轉乘在地市區客運或公路客運路線，再享一段票或基本里程免費優惠。搭國道客運也有宜蘭地區「幸福巴士」免費轉乘，包括國光客運1795B（羅東-寒溪）、皇冠大車隊黃1（宜蘭轉運站-大礁溪橋）。縣府也開放中華國中、力行國小等298個免費停車位。