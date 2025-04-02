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兒童是否罹心臟病 留意4大警訊

聯合報／ 記者沈能元／台北報導

台灣面對少子化浪潮，兒童健康備受關注，其中以心臟最為重要。振興醫院兒童醫學部主任張嘉侃表示，孩童時期應特別注意有無先天性心臟病，據統計，約每一千位出生嬰兒中，就有七至十個患有先天性心臟病，提醒家長當孩童出現呼吸急促、呼吸困難，或嘴唇、指甲、皮膚的顏色呈現灰藍色，甚至胸痛、胸悶、心悸等，應速就醫。

張嘉侃說，目前醫學上還無法完全確切地了解兒童發生先天性心臟病病因，可能是綜合環境和遺傳的因素造成。孩子長大後，要小心留意有沒有心臟雜音及心律不整的問題。

張嘉侃指出，其實心臟雜音並非就是先天性心臟病，不需要因此限制孩子運動。孩子進入國小、國中後，需注意有沒有潛在性、威脅性的心律不整，平常可能看起來正常，但是發作時心臟亂跳，恐威脅生命，須盡早篩檢，才能注意這類孩子的運動量及運動的項目，進而必須有所限制，避免發生意外。

如何發現孩子有心臟雜音和心律不整問題？張嘉侃說，可觀察四個狀況，首先觀察兒童有無呼吸急促、呼吸困難；其次是嘴唇、指甲、皮膚的顏色有無呈現灰藍色的發紺症狀；第三是有無胸痛、胸悶、心悸等；第四是有無暈眩，嚴重甚至暈厥。一旦出現上述症狀，應立刻就醫檢查。

大部分兒童的胸痛與成長有關連性，也就是所謂的成長痛，藉由著檢查、聽診多數可以鑑別診斷出來。

胸痛檢查除了心電圖外，還有胸部X光檢查，可以確認有無心臟相關的疾病。大部分的孩子是因為胸部發育、肋膜神經的發育等因素造成胸痛，但也不能完全排除心臟疾病的可能性，一切還是要交由專業的醫師診治判斷。

心臟病 運動 醫學

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