被蛇咬傷記外觀 5要5不口訣應變

據統計，台灣每年約有近千名民眾遭毒蛇咬傷，最常被龜殼花咬傷。疾管署檢驗及疫苗研製中心實驗動物科科長鄭雅芬表示，清明連假將至，許多人要掃墓祭祖，提醒進入樹叢、草堆時要「打草驚蛇」，但勿翻動中空林木或石塊，若不幸被蛇咬傷，應盡速就醫，且第一時間別放血，應馬上記下蛇的外觀或被咬傷的地點。

被毒蛇咬傷症狀輕者會出現局部腫脹疼痛，重者會造成呼吸障礙、瀰漫性出血、敗血症、不可逆之腎功能衰竭、截肢等，甚至死亡。疾管署發言人羅一鈞指出，在蛇毒血清製劑普遍上市前，被毒蛇咬傷死亡率高達6%，在蛇毒血清完整供給下，死亡率已大幅下降至0.18%。

據健保資料庫分析，蛇毒血清平均每年使用人數為979人，其中以使用抗龜殼花及赤尾鮐（即赤尾青竹絲）的蛇毒血清凍晶注射劑811人占82.9%最多，其次為抗雨傘節及眼鏡蛇的蛇毒血清凍晶注射劑110人占11.3%，其他抗蛇毒血清56人占5.8%。

國內常見的毒蛇分別為出血性毒的龜殼花、赤尾青竹絲與百步蛇；神經性毒的眼鏡蛇、雨傘節，以及兼具出血和神經毒的鎖鏈蛇。鄭雅芬指出，推估毒蛇咬傷比率依序為龜殼花、赤尾青竹絲、眼鏡蛇及雨傘節、百步蛇、鎖鏈蛇。

疾管署供應4種抗蛇毒血清，其中2種為雙價型血清，為抗龜殼花及赤尾鮐蛇毒血清、抗眼鏡蛇及雨傘節蛇毒血清；另2種則為單價型血清，是抗百步蛇毒血清、抗鎖鏈蛇毒血清。

鄭雅芬提醒，只要被蛇咬傷，應該先當作毒蛇咬傷處理，並且盡可能辨識蛇的外觀，或是記下來被咬到的環境，毒蛇咬傷有「五要五不」的應變口訣。

國內目前有195家醫療院所儲備抗蛇毒血清供民眾救急，由於抗蛇毒血清為醫師處方用藥，如有使用需求可先透過「抗蛇毒血清儲備點查詢」，瞭解鄰近醫療院所抗蛇毒血清的儲備情形，切勿購買來路不明藥物。

五要五不應變口訣

五要：

●要視為毒蛇咬傷處理

●要記毒蛇外觀特徵

●要脫飾品

●要包紮傷口上緣

●要保持冷靜並盡速就醫

五不：

●不割開傷口

●不用嘴吸出毒液

●不冰敷

●不飲酒或刺激性飲料，避免加速毒液作用

●不延誤就醫，耽誤治療時機。