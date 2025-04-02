百日咳今年已11例 為6年最高

國內再出現百日咳家庭群聚案例。疾管署昨公布上周新增2例確定病例，為上月確診的高雄2個月大女嬰的同住家人，分別是媽媽和外曾祖母。今年國內百日咳案例累計11例，均為本土病例，包括4起家庭群聚共10例，病例數為6年同期新高。

疾管署防疫醫師李宗翰指出，女嬰3月初出現咳嗽症狀，因未改善且伴隨嘔吐、哮喘等，5度就醫，發病時尚未達5合一疫苗接種年齡。女嬰第6次就診時，醫師懷疑為百日咳收治住院，3月20日確診。

疾管署疫情中心副主任李佳琳表示，女嬰母親和外曾祖母3月28日確診，但外曾祖母1月初就有症狀，曾7次就醫，推測可能為群聚的來源，其餘5名同住家人已評估投藥，並匡列接觸者99人，將監測至4月22日。

疾管署發言人羅一鈞提醒，先前流感流行期，外曾祖母就醫時未被懷疑是百日咳，醫師若遇有民眾久咳不癒，應留意是否為百日咳。

國內今年累計11例百日咳，均為本土病例，包含4起家庭群聚，病例數為近6年同期最高。近6年病例34例，以3個月以下嬰兒27%為多，其次13至19歲占24%。

李宗翰說，百日咳初期症狀與感冒類似，呼籲民眾提高警覺，有陣發性嚴重咳嗽、呼吸有哮喘聲、咳嗽後臉潮紅發紫、嘔吐等，應及時就醫與診斷。接種疫苗為預防百日咳最有效方法，目前提供嬰幼兒於出生滿2、4、6、18個月，及滿5歲至入小學前各接種1劑疫苗。