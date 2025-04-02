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清明將至 今國道3路段車多

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北報導

清明四天連假將登場，交通部表示，今年連假期間天氣穩定，適逢大甲媽祖遶境，加上花季延後，預估國旅有機會成長百分之五至十，國道車流量最高峰落在連假首日，即四月三日，國道今有三處地雷路段，其中國五車潮將從上午九時湧現，一直到午夜零時才緩解。

今三處地雷路段，分別是國一楊梅至頭份、國三中和至關西、國五南港系統至頭城。高公局也公布好走時段，南向尖峰日落在三、四日，西部國道南向用路人建議清晨五時前或中午十二時後出發，國五南下用路人可趁清晨五時前，或下午五時後出發。

至於北向尖峰日落在五、六日，建議中部地區北向用路人，中午十二時前出發、南部地區北向用路人提早至上午九時前出發，國五北向用路人九時前出發。

天氣部分，中央氣象署預報員林定宜表示，今北部低溫探十度，周四白天回暖，但周四、周五清晨，中部以北仍寒冷，清明連假前兩天各地為溫暖好天氣，但周六起受華南雲雨或鋒面影響，水氣再增多。

連假

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