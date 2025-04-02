乳癌免疫療法 先健保給付再評估效益

乳癌是女性癌症頭號殺手，一年新增一萬七千多人，健保署近年針對早期乳癌多元給付，但癌友最害怕的「大魔王」三陰性乳癌，仍有免疫輔助療法的缺口。高雄醫學大學附設中和紀念醫院外科教授、台灣乳房醫學會前理事長侯明鋒指出，健保給付常因財務影響落後國際，「癌症新藥暫時性支付專款（ＣＤＦ）」政策明確，目標接軌ＮＣＣＮ國際治療指引的首選建議藥物，應先行給付再定期評估效益，讓錢花在刀口上。

免疫新療法 拚上半年上路

健保署已盤整乳癌、肺癌及大腸癌等三大癌症與國際治療指引的落差，各醫學會也建議補齊免疫療法缺口。日前健保署長石崇良指出，目前三大癌症的免疫療法朝全適應症給付，由於所需金額龐大，正研議中，最快上半年上路。

為了加速癌藥不因財務衝擊而無法收載，政府設置ＣＤＦ，第一年編列五十億元，提供已完成三期臨床試驗，臨床療效證據明確，但受總額預算影響，尚未收載的癌症新藥或新適應症，以及健保署認定必要藥品，癌友們引頸期盼。

估新藥花費 醫籲官醫合作

侯明鋒指出，健保加速給付有兩個層面，一是專業意見，另一是行政流程，以乳癌為例，十年前醫學會就列出國內治療指引及健保給付優先順序，但現今ＮＣＣＮ國際治療指引每兩個月更新，台灣若卡在財務因素上，恐怕再怎麼快都跟不上國際。

加上台灣癌症登記資料為兩年前數據，就醫療科技評估藥物效益來看，侯明鋒籲政府與醫學中心合作，以獲取即時資訊，精準估算給付新藥花費。ＣＤＦ以接軌ＮＣＣＮ國際治療指引中首選建議藥物為優先，若專家認為可行，應盡快給付，再定期評估效益；也可考慮部分負擔機制，加上使用者付費概念。

三陰性乳癌 死亡率可大減

健保署下半年將推動乳癌「論質計酬」方案，乳癌篩檢推動多年，八成患者為早期，但乳癌標準化死亡率沒有明顯下降。侯明鋒認為，治療一定要往前邁進，尤其乳癌患者年輕化，以三陰性乳癌為例，ＮＣＣＮ國際治療指引建議，早期患者手術前後應完整接受免疫輔助療法，可降低死亡風險近八成，且對勞動力年齡層病友助益很大，健保盡快給付讓病人用藥，可讓她們持續貢獻家庭、社會。