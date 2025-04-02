聽新聞
0:00 / 0:00

護理夜班獎勵擴大 全員發放

聯合報／ 記者賴昀岫／台北報導
衛福部公布最新「三班輪值夜班護理人員直接獎勵計畫」。示意圖。記者杜建重／攝影
衛福部公布最新「三班輪值夜班護理人員直接獎勵計畫」。示意圖。記者杜建重／攝影

衛福部公布最新「三班輪值夜班護理人員直接獎勵計畫」，經費從去年四十億元成長為今年四十七億元，去年僅提供急性一般病床護理人員，遭人詬病，今年納入手術室、產房、急診、加護病床、嬰兒病床等特殊病床護理人員 ；在獎勵金額方面，不分醫院層級均為小夜每班四百元、大夜每班六百元，將回溯發放至今年一月。

護理師護士公會全聯會理事長陳麗琴表示，由於去年只獎勵急性一般病床的護理人員，引發開刀房、加護病房等護理師抱怨，新措施改為所有在醫院輪值夜班的護理人員都領得到，獎勵金也取消醫院層級區分。不過，目前仍未有白班獎勵，「不是說白班不辛苦」，後續應透過其他措施，達到獎勵白班護理人員效果。

衛福部護理及健康照護司長蔡淑鳳說，今年公布的獎勵計畫，擴大護理師發放對象為急慢性一般病床、急慢性精神病床，及醫療機構設置標準第十五條的特殊病床，含手術室、產房、急診及國際醫療病床、安寧病床、嬰兒床、血液與腹膜透析床、手術恢復床等護理人員。

由於先前有護理人員質疑獎勵金未發放，計畫內容也明定，醫院應於衛福部撥付夜班獎勵後，併同最近一次發薪時，將「護理人員夜班獎勵」撥付給護理人員，並備註該款項名目為「衛生福利部護理人員輪值大（小）夜班獎勵」。已離職護理人員，符合發放條件，醫院仍應申請及發給獎勵費用。 

手術 衛福部 護理師

延伸閱讀

護理人員都領得到！夜班獎勵新規定 特殊病床也納入

獸醫護理師上班偷打「寵物止痛藥」1年5次！手術時睡倒在狗狗身上

輔大醫院護理師學緩降機不慎墜落 2樓墜下重摔驚險畫面曝

政府擬開放外籍護理人力 基層擔心反讓護理品質環境惡化

相關新聞

國5清明連假車流 明最大量

清明兒童節連假4天，宜蘭縣府預估國5最大車流量發生在4月3日，南北車流計7萬1068輛次；北返最大車流在4月5日。縣府鼓...

元氣最愛問╱年輕時多存腦本 預防失智要「三動」

知名藝人羅志祥近日透露母親確診罹患阿茲海默症，形容她的記憶彷彿被橡皮擦抹去了。許多人擔心經常忘東忘西是否為失智症的前兆？...

百日咳今年已11例 為6年最高

國內再出現百日咳家庭群聚案例。疾管署昨公布上周新增2例確定病例，為上月確診的高雄2個月大女嬰的同住家人，分別是媽媽和外曾...

愚人節不愚人！ 機車新制上路要注意小心失荷包

為維護民眾夜間安寧與居住品質，中壢警分局持續配合執行「警、環、監聯合稽查勤務」，針對改裝排氣管、製造噪音擾民車輛強力取締...

37項指示藥品 健保明年擬不給付

指示用藥退出健保討論多時，衛福部健保署盤點近一年無申報量、醫療院所及醫師少開立的指示藥品共卅七項，將研擬不再給付。健保署...

明低溫探10度！清明連假回暖好天氣 這日變天北東又有雨

明天水氣減少，但大陸冷氣團持續影響，明天各地早晚寒冷，中央氣象署預報員林定宜表示，明天北部低溫下探10度，周四白天開始回...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。