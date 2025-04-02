護理夜班獎勵擴大 全員發放

衛福部公布最新「三班輪值夜班護理人員直接獎勵計畫」，經費從去年四十億元成長為今年四十七億元，去年僅提供急性一般病床護理人員，遭人詬病，今年納入手術室、產房、急診、加護病床、嬰兒病床等特殊病床護理人員 ；在獎勵金額方面，不分醫院層級均為小夜每班四百元、大夜每班六百元，將回溯發放至今年一月。

護理師護士公會全聯會理事長陳麗琴表示，由於去年只獎勵急性一般病床的護理人員，引發開刀房、加護病房等護理師抱怨，新措施改為所有在醫院輪值夜班的護理人員都領得到，獎勵金也取消醫院層級區分。不過，目前仍未有白班獎勵，「不是說白班不辛苦」，後續應透過其他措施，達到獎勵白班護理人員效果。

衛福部護理及健康照護司長蔡淑鳳說，今年公布的獎勵計畫，擴大護理師發放對象為急慢性一般病床、急慢性精神病床，及醫療機構設置標準第十五條的特殊病床，含手術室、產房、急診及國際醫療病床、安寧病床、嬰兒床、血液與腹膜透析床、手術恢復床等護理人員。

由於先前有護理人員質疑獎勵金未發放，計畫內容也明定，醫院應於衛福部撥付夜班獎勵後，併同最近一次發薪時，將「護理人員夜班獎勵」撥付給護理人員，並備註該款項名目為「衛生福利部護理人員輪值大（小）夜班獎勵」。已離職護理人員，符合發放條件，醫院仍應申請及發給獎勵費用。