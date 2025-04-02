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37項指示藥品 健保明年擬不給付

聯合報／ 記者沈能元／台北報導
健保開辦初期，考量醫師的醫療習慣及民眾用藥需要，部分指示用藥仍予以給付，今年適逢健保30年，藥界希望健保應全面排除指示用藥不予給付，但醫界卻持不同看法。聯合報系資料照
健保開辦初期，考量醫師的醫療習慣及民眾用藥需要，部分指示用藥仍予以給付，今年適逢健保30年，藥界希望健保應全面排除指示用藥不予給付，但醫界卻持不同看法。聯合報系資料照

指示用藥退出健保討論多時，衛福部健保署盤點近一年無申報量、醫療院所及醫師少開立的指示藥品共卅七項，將研擬不再給付。健保署副署長龐一鳴說，待收集醫藥公學會意見後，健保藥物給付項目及支付標準共同擬訂會議六月開會時，將進行討論，若有共識，最快八月公告，但給予六個月緩衝期，預估明年初正式退出健保。

依「健保法」五十一條，指示用藥不屬健保給付範圍，但健保開辦初期，考量醫師開藥習慣及民眾用藥需要，仍予以給付。龐一鳴說，民國八十四年健保開辦之初，健保給付指示用藥達二五一八項，歷年來陸續刪減，從一○九年起大減，目前僅剩七七一項，今年研議卅七項指示用藥退出健保，日前發函詢問醫藥公學會意見。

龐一鳴說，今年首次採用醫師使用人數評估，卅七項藥品中，使用最多的醫師人數為一二○人，最少一至二人，藥品包括緩解感冒、便秘、保肝藥及治療打噴嚏、流鼻水的過敏用藥，但小兒、急救、公衛用藥予以保留。由於使用醫師人數少，評估大家認同並支持退出健保的機會大，若順利通過，將於明年一月底、二月初正式不予給予。

藥師公會全聯會理事長黃金舜表示，健保法規定指示用藥不給付，民眾到診所掛號拿藥，健保需給付診察費等，加上民眾車資、時間成本等，健保給付指示用藥約廿億元，真正支出成本恐逾百億元。醫師公會全聯會理事長周慶明說，若指示藥品用量大，民眾需花費四、五百元自行購買，對民眾來說是不小的負擔，需審慎研議。

健保署 醫師 龐一鳴

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