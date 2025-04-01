高醫副校長林志隆救回近乎癱瘓的校友會長邱良進 相信奇蹟

身為醫師，是否相信奇蹟？高雄醫學大學副校長、神經外科教授林志隆相信醫學建立在證據、知識與技術，依循醫學邏輯與實證，權衡病情、評估治療可行性。但行醫四十年，他也見證過超越醫學理解的瞬間，他的摯友，高醫大校友總會理事長邱良進「逢九」即遭逢人生巨變，所幸後來都能化險為夷，讓他承認奇蹟存在。

以下是高雄醫學大學副校長、神經外科教授林志隆的分享：

我曾不相信奇蹟，直到我親眼見證它的存在

從醫三、四十載，我始終堅信醫學是一門嚴謹的科學，建立在證據、知識與技術之上。每一次臨床決策，我皆依循醫學邏輯與實證，權衡病情、評估治療可行性，計算生存機率。我曾以為，只要醫學足夠進步，生命便能被理性掌控，奇蹟不過是人們對未知的浪漫幻想。

然而，這些年來，我一次次見證了超越醫學理解的瞬間，使我不得不承認——奇蹟，確實存在。

醫療的極限，生命的無限

在醫者的生涯裡，我無數次站在生死交界，必須親口告訴家屬：「我們已經盡了一切努力，你們也不放棄任何的機會，但醫療有其極限……」這句話的重量，只有身處其中的人才能體會。它意味著希望的熄滅，意味著無論技術如何精湛，無論我們如何奮力一搏，仍敵不過命運的鐵律。

然而，即便在這樣的時刻，我卻見證了一次次令人難以置信的重生。那些被醫學定論為「無望」的病人，竟然奇蹟般地甦醒，甚至恢復如常。我無法解釋這些現象，但它們讓我對生命懷抱更深的敬畏，也讓我在告知家屬病危時，多加上一句：「我們會繼續努力，也希望奇蹟發生。」

向蒼天借時間

醫者的職責，不僅是治療病痛，更是在與時間的賽跑中，為病人向上天借來珍貴的時光。我仍記得那個深夜，一名術後腦部大出血的病人生命垂危，存活機率幾近於零。按所有醫學數據來看，她幾乎沒有生還可能。但在進手術室前，我在心中默默祈禱，請求命運再給她一次機會，讓我能將她帶回人間。

那場手術，是與死神的拔河，也是我行醫生涯中最漫長的一夜。當她終於撐過危險期，奇蹟般地活了下來，我深刻領悟——醫學有其極限，然而生命的韌性，卻遠遠超乎我們的理解。

廣植福田，終有回響

除了醫療現場，我亦見證了行善積德的力量。我始終相信：「雖然我們無法決定生命的長度，但我們可以決定生命的厚度。」有人說：「福雖未至，禍已遠離。」這句話蘊含著深邃的智慧。

我有一位摯友，邱理事長（高醫大校友總會理事長邱良進），每逢「9」字，總會遭逢人生巨變，甚至瀕臨生死邊界。然而，每一次，他都能逢凶化吉，轉危為安。這是巧合？還是冥冥中的庇佑？科學無法解釋，但我相信，善念的種子，總有一天會開花結果。

他待人以誠，助人為樂，從不抱怨、從不放棄，而生命，也以最溫柔的方式回應了他的善良。

醫者，亦是奇蹟的見證者

從前，我以為奇蹟是神話，是故事中的虛幻情節。然而如今，我不僅見證了奇蹟，甚至成為其中的一部分。我開始相信，奇蹟並非來自某種神秘的力量，而是來自醫者不放棄的信念，來自病人求生的渴望，來自親友無私的愛。

只要我們願意堅持、願意相信，願意積善行德、廣植福田，那麼，每一天，都將成為奇蹟發生的契機。