緬甸328強震…靈鷲山當地志工馳援 台灣物資今送往災區

緬甸發生強震，靈鷲山開山住持心道法師是在緬甸出生，第一時間聯絡上當地比丘，3月30日清晨起在仰光到曼德勒搭棚，供應災民用餐。今天再從台灣、泰國運送乾糧、藥品、屍袋等當地缺乏物資，援助災區需求。

靈鷲山表示，328強震的震央在緬甸第二大城市曼德勒附近，許多屋化為瓦礫，奪走無數寶貴生命，許多道路毀損嚴重，靈鷲山佛教教團在仰光的禪修中心及弄曼沙彌學院一切平安。

發生地震後，靈鷲山在聖山寺金佛殿點燈祈福，號召大眾持咒祈回向，並成立「緬甸賑災專案」，展開第一階段賑災行動。

靈鷲山表示，災區許多基礎設施遭到破壞，在救援物資到來前，靈鷲山人員就在曼德勒附近搭棚施粥，提供災民供熱食。

靈鷲山志工聯絡後，統計災區最急需的物資，除在仰光採買臨時帳篷、防雨罩、蚊帳、嬰兒奶粉等物資，4月1日起進入災區發放，並從台灣、泰國運送第2批物資前往災區，守護災民生命。