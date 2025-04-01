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緬甸328強震…靈鷲山當地志工馳援 台灣物資今送往災區

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導
靈鷲山在緬甸曼德勒工作人員備妥搭棚施粥食材，準備深入災區救援。圖／靈鷲山佛教教團提供
靈鷲山在緬甸曼德勒工作人員備妥搭棚施粥食材，準備深入災區救援。圖／靈鷲山佛教教團提供

緬甸發生強震，靈鷲山開山住持心道法師是在緬甸出生，第一時間聯絡上當地比丘，3月30日清晨起在仰光到曼德勒搭棚，供應災民用餐。今天再從台灣、泰國運送乾糧、藥品、屍袋等當地缺乏物資，援助災區需求。

靈鷲山表示，328強震的震央在緬甸第二大城市曼德勒附近，許多屋化為瓦礫，奪走無數寶貴生命，許多道路毀損嚴重，靈鷲山佛教教團在仰光的禪修中心及弄曼沙彌學院一切平安。

發生地震後，靈鷲山在聖山寺金佛殿點燈祈福，號召大眾持咒祈回向，並成立「緬甸賑災專案」，展開第一階段賑災行動。

靈鷲山表示，災區許多基礎設施遭到破壞，在救援物資到來前，靈鷲山人員就在曼德勒附近搭棚施粥，提供災民供熱食。

靈鷲山志工聯絡後，統計災區最急需的物資，除在仰光採買臨時帳篷、防雨罩、蚊帳、嬰兒奶粉等物資，4月1日起進入災區發放，並從台灣、泰國運送第2批物資前往災區，守護災民生命。

靈鷲山表示，愛心不分國界，善行即是希望，這場強震摧毀的不只是房屋，更讓無數家庭陷入絕望。靈鷲山後續將投入災後重建與心靈關懷，幫助災民恢復生活，讓希望重新點亮，呼籲大眾發揮善心，共同為緬甸災民送上祝福與支持。

靈鷲山佛教教團在緬甸仰光採買賑災物資。圖／靈鷲山佛教教團提供
靈鷲山佛教教團在緬甸仰光採買賑災物資。圖／靈鷲山佛教教團提供
靈鷲山緬甸仰光緬禪中心的沙彌，協助搬運前往曼德勒災區的物資。圖／靈鷲山佛教教團提供
靈鷲山緬甸仰光緬禪中心的沙彌，協助搬運前往曼德勒災區的物資。圖／靈鷲山佛教教團提供
靈鷲山佛教教團4月1日起從台灣緊急送乾糧、藥品等物資到緬甸。圖／靈鷲山佛教教團提供
靈鷲山佛教教團4月1日起從台灣緊急送乾糧、藥品等物資到緬甸。圖／靈鷲山佛教教團提供

仰光 強震 緬甸

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