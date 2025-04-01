愚人節不愚人！ 機車新制上路要注意小心失荷包

為維護民眾夜間安寧與居住品質，中壢警分局持續配合執行「警、環、監聯合稽查勤務」，針對改裝排氣管、製造噪音擾民車輛強力取締，自今年1月起迄今，攔查經環保局儀器測試逾越噪音管制標準計17件，另針對疑似改裝車輛通報環保單位後裁罰計168件，累計合計達185件，展現警方取締噪音車輛的決心。

中壢警分局表示，自今年4月1日起，除持續對噪音車取締外，也針對改裝排氣管加強取締。凡自行改裝非認證排氣管，將依道路交通管理處罰條例第16條第1項第1款「各項異動，不依規定申報登記」，處以900元以上1800元以下罰鍰。請車主務必遵守法令，避免受罰。

另桃園市環保局表示，靜桃計畫執行後陳情案件下降31.3%。