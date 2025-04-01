溫差劇烈血壓波動大 高雄男心衰竭急送醫幸救回一命
高雄48歲高姓男子有10年高血壓病史，儘管按時服藥，飲酒習慣仍未改，清明時節遇上日夜溫差大，突發心臟衰竭，所幸家人及時幫他做心肺復甦術，緊急送醫搶救。醫師表示，施以完整心衰竭藥物治療及體外反搏法，病情穩定。
阮綜合醫院心臟內科主任林韋丞指出，近來氣溫變化大，日夜溫差劇烈，對於三高等慢性病患者而言，更是潛藏危機，容易引發腦中風、心肌梗塞等危及生命的急性事件，以收治高男為例，患有10年高血壓史，清明節清晨與家人前往掃墓，返程突然昏倒，幸好立即幫他CPR並緊急送醫，經診斷為心臟衰竭。
林韋丞說，高男飲酒習慣未改，飽受失眠困擾，在氣溫多變疏忽保暖，增加心臟負擔，在接受完整心衰竭藥物治療、生活型態改變，並接受體外反搏（EECP）治療後，病情穩定恢復，目前已能正常爬山運動。
林韋丞解釋，EECP智慧型體外反搏療法，是一種非侵入性的心臟輔助治療，此療法透過在心臟舒張期對下肢血管施加壓力，心臟收縮期釋放壓力，增加冠狀動脈血流量，改善心肌供氧，減輕心臟負擔，促進血管新生，改善心臟血液循環，加速疾病康復。
他提到，心血管疾病主要危險因子包括高血壓、高血脂、高血糖、吸菸等，透過良好生活習慣調整，配合藥物治療，都能有效控制三高。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言