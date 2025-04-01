快訊

紐時邀稿專文 龍應台：台灣不先確保和平 就不會有民主

獨／柯文哲傳水腎明動刀 家屬瞞鼓裡！柯美蘭震怒：這個國家瘋了

中共愚人節軍演「21軍艦71共機」擾台 國防部：國軍啟動立即備戰操演

溫差劇烈血壓波動大 高雄男心衰竭急送醫幸救回一命

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
患者接受EECP智慧型體外反搏療法治療心血管疾病。圖／阮綜合醫院提供
患者接受EECP智慧型體外反搏療法治療心血管疾病。圖／阮綜合醫院提供

高雄48歲高姓男子有10年高血壓病史，儘管按時服藥，飲酒習慣仍未改，清明時節遇上日夜溫差大，突發心臟衰竭，所幸家人及時幫他做心肺復甦術，緊急送醫搶救。醫師表示，施以完整心衰竭藥物治療及體外反搏法，病情穩定。

阮綜合醫院心臟內科主任林韋丞指出，近來氣溫變化大，日夜溫差劇烈，對於三高等慢性病患者而言，更是潛藏危機，容易引發腦中風、心肌梗塞等危及生命的急性事件，以收治高男為例，患有10年高血壓史，清明節清晨與家人前往掃墓，返程突然昏倒，幸好立即幫他CPR並緊急送醫，經診斷為心臟衰竭。

林韋丞說，高男飲酒習慣未改，飽受失眠困擾，在氣溫多變疏忽保暖，增加心臟負擔，在接受完整心衰竭藥物治療、生活型態改變，並接受體外反搏（EECP）治療後，病情穩定恢復，目前已能正常爬山運動。

林韋丞解釋，EECP智慧型體外反搏療法，是一種非侵入性的心臟輔助治療，此療法透過在心臟舒張期對下肢血管施加壓力，心臟收縮期釋放壓力，增加冠狀動脈血流量，改善心肌供氧，減輕心臟負擔，促進血管新生，改善心臟血液循環，加速疾病康復。

他提到，心血管疾病主要危險因子包括高血壓、高血脂、高血糖、吸菸等，透過良好生活習慣調整，配合藥物治療，都能有效控制三高。

阮綜合醫院心臟內科主任林韋丞。圖／阮綜合醫院提供
阮綜合醫院心臟內科主任林韋丞。圖／阮綜合醫院提供

心衰竭 生活習慣 高血壓

延伸閱讀

每千名兒童7至10人罹心臟病 兒科醫：別忽視四大警訊

日本「teamLab共創！未來園」再現高雄 預售票7日開賣

嘉義男心臟衰竭OHCA送醫 換心手術後58天情況穩定出院

嘉義長庚完成換心手術 66歲鄭男獲新生

相關新聞

清明連假7縣市國旅夯訂房率逾5成 高公局公布好走時段

清明連假4天將登場，交通部預估，今年連假國旅將成長5至10％，根據統計，連假首日台北市、苗栗縣、台中市、雲林縣、嘉義縣、...

大貨車速限降至80公里再多7處 公路局推動今起超速就取締

為加強現行最高限速90公里的快速公路行車安全，以降低大貨車事故，交通部公路局推動超過20噸大貨車全面降速，除台61線西濱...

大甲媽+花季！清明連假國旅增10％ 交通部北、中成立指揮所

清明4天連假從3日至6日，由於花季延後，加上大甲媽祖遶境，預估今年清明國旅成長上看1成，將有大量車潮，交通部今天表示，明...

柯文哲水腎就醫 泌尿科醫師曝2成因：手術不複雜、隔日出院

民眾黨前主席柯文哲現在收押台北看守所，今傳出因腎積水、輸尿管結石戒護就醫，並預計在明天手術。腎臟結石最常見原因是水喝不足...

曾入選米其林…牛五蔵2盤肉破萬元「傷害台南美食之都」 消保官出手了

台南安平區一間曾入選米其林指南推薦的「牛五蔵」餐廳，近日遭網友爆料，指出在店內消費燒烤料理，結帳時全體傻眼，「8片山藥8...

整理包／進喔！2025白沙屯媽祖「粉紅超跑」開跑 報名香燈腳、日程、禁忌一文掌握

「進喔！進喔！」又到了每年農曆三月迎媽祖的宗教盛事時刻，有「粉紅超跑」之稱、逾百年歷史的白沙屯媽祖進香之旅，3月27日開始接受報名，此次進香全程共10天9夜，估計會有20萬人參與。《聯合新聞網》一次整理報名方式、行程、儀式，以及有哪些禁忌及注意事項，全民一起來「瘋媽祖」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。