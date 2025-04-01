快訊

紐時邀稿專文 龍應台：台灣不先確保和平 就不會有民主

獨／柯文哲傳水腎明動刀 家屬瞞鼓裡！柯美蘭震怒：這個國家瘋了

中共愚人節軍演「21軍艦71共機」擾台 國防部：國軍啟動立即備戰操演

聽新聞
0:00 / 0:00

明低溫探10度！清明連假回暖好天氣 這日變天北東又有雨

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
大陸冷氣團持續影響，明天各地早晚寒冷，北部低溫下探10度，清明連假回暖變好天氣，周末再變天，北部、東半部轉有雨。示意圖／ingimage
大陸冷氣團持續影響，明天各地早晚寒冷，北部低溫下探10度，清明連假回暖變好天氣，周末再變天，北部、東半部轉有雨。示意圖／ingimage

明天水氣減少，但大陸冷氣團持續影響，明天各地早晚寒冷，中央氣象署預報員林定宜表示，明天北部低溫下探10度，周四白天開始回暖，但周四、周五清晨因輻射冷卻，中部以北仍寒冷，清明連假前2天各地為溫暖好天氣，但周六起受華南雲雨或鋒面影響，水氣再增多。

林定宜說，明（4月2日）各地早晚寒冷，中部以北、東北部低溫約12、13度，其他地區15至17度，竹苗及新北地區局部可能出現10度或10度以下低溫，白天北部、東北部及東部高溫約18至20度，其他地區22至25度。

大陸冷氣團影響到周四清晨，周四白天起冷氣團減弱，但周四、周五清晨受輻射冷卻影響，中部以北仍較寒冷。周四白天起開始回溫，各地溫暖舒適，但西半部日夜溫差大。

周四至周六（4月3日至4月5日）清明連假期間，北部13至27度、中部16至26度、南部18至28度、東部16至23度；周六南部高溫上看30度以上。

降雨部分，林定宜指出，明天水氣減少，僅東半部及恆春半島有局部短暫雨，西半部山區有零星雨，其他地區多雲到晴；周四、周五水氣更少，各地多雲到晴，僅東半部及恆春有零星短暫雨，午後中南部山區零星短暫陣雨。

周六（4月5日）受華南雲雨區或鋒面影響，水氣再增多，迎風面的基隆北海岸、東半部及恆春半島有局部短暫雨，北部也有零星雨；周日至下周二（4月6日至4月8日）北部、東半部及恆春半島地區、中南部山區有短暫雨。

大陸冷氣團持續影響，明天各地早晚寒冷，北部低溫下探10度，清明連假回暖變好天氣，周末再變天，北部、東半部轉有雨。圖／中央氣象署提供
大陸冷氣團持續影響，明天各地早晚寒冷，北部低溫下探10度，清明連假回暖變好天氣，周末再變天，北部、東半部轉有雨。圖／中央氣象署提供

低溫 冷氣團 恆春

延伸閱讀

北台灣今仍溼冷 吳德榮：明起至清明連假天氣好轉、北舒適南微熱

冷氣團持續發威「低溫13度」 周五回暖轉晴、周末再變天

明轉濕涼！這天雨區擴大、溫度驟降剩14度 清明連假天氣曝光

更強冷空氣挑戰寒流等級！低溫僅9度 1張圖看溫度變化

相關新聞

清明連假7縣市國旅夯訂房率逾5成 高公局公布好走時段

清明連假4天將登場，交通部預估，今年連假國旅將成長5至10％，根據統計，連假首日台北市、苗栗縣、台中市、雲林縣、嘉義縣、...

大貨車速限降至80公里再多7處 公路局推動今起超速就取締

為加強現行最高限速90公里的快速公路行車安全，以降低大貨車事故，交通部公路局推動超過20噸大貨車全面降速，除台61線西濱...

大甲媽+花季！清明連假國旅增10％ 交通部北、中成立指揮所

清明4天連假從3日至6日，由於花季延後，加上大甲媽祖遶境，預估今年清明國旅成長上看1成，將有大量車潮，交通部今天表示，明...

柯文哲水腎就醫 泌尿科醫師曝2成因：手術不複雜、隔日出院

民眾黨前主席柯文哲現在收押台北看守所，今傳出因腎積水、輸尿管結石戒護就醫，並預計在明天手術。腎臟結石最常見原因是水喝不足...

曾入選米其林…牛五蔵2盤肉破萬元「傷害台南美食之都」 消保官出手了

台南安平區一間曾入選米其林指南推薦的「牛五蔵」餐廳，近日遭網友爆料，指出在店內消費燒烤料理，結帳時全體傻眼，「8片山藥8...

整理包／進喔！2025白沙屯媽祖「粉紅超跑」開跑 報名香燈腳、日程、禁忌一文掌握

「進喔！進喔！」又到了每年農曆三月迎媽祖的宗教盛事時刻，有「粉紅超跑」之稱、逾百年歷史的白沙屯媽祖進香之旅，3月27日開始接受報名，此次進香全程共10天9夜，估計會有20萬人參與。《聯合新聞網》一次整理報名方式、行程、儀式，以及有哪些禁忌及注意事項，全民一起來「瘋媽祖」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。