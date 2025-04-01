明低溫探10度！清明連假回暖好天氣 這日變天北東又有雨

明天水氣減少，但大陸冷氣團持續影響，明天各地早晚寒冷，中央氣象署預報員林定宜表示，明天北部低溫下探10度，周四白天開始回暖，但周四、周五清晨因輻射冷卻，中部以北仍寒冷，清明連假前2天各地為溫暖好天氣，但周六起受華南雲雨或鋒面影響，水氣再增多。

林定宜說，明（4月2日）各地早晚寒冷，中部以北、東北部低溫約12、13度，其他地區15至17度，竹苗及新北地區局部可能出現10度或10度以下低溫，白天北部、東北部及東部高溫約18至20度，其他地區22至25度。

大陸冷氣團影響到周四清晨，周四白天起冷氣團減弱，但周四、周五清晨受輻射冷卻影響，中部以北仍較寒冷。周四白天起開始回溫，各地溫暖舒適，但西半部日夜溫差大。

周四至周六（4月3日至4月5日）清明連假期間，北部13至27度、中部16至26度、南部18至28度、東部16至23度；周六南部高溫上看30度以上。

降雨部分，林定宜指出，明天水氣減少，僅東半部及恆春半島有局部短暫雨，西半部山區有零星雨，其他地區多雲到晴；周四、周五水氣更少，各地多雲到晴，僅東半部及恆春有零星短暫雨，午後中南部山區零星短暫陣雨。