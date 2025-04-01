LDCT發現肺結節應追蹤還是手術？5QA解答精準的下一步

52歲的黃女士，平常很少下廚，但有肺癌家族史，出現慢性咳嗽時，便提高警覺就醫檢查，發現右肺下葉近氣管處，有0.8公分結節，在進一步檢查後確診肺腺癌，進行手術切除。

三軍總醫院醫務企劃管理室主任暨胸腔外科主治醫師黃才旺表示，自國健署2022年起將低劑量電腦斷層（LDCT）列為第五癌篩檢後，肺癌早期發現患者增加三、四成，也因此，許多民眾接受LDCT篩檢後，因為篩檢出肺結節而感到恐慌。

但肺結節就等於肺癌嗎？發現肺結節後該追蹤還是馬上手術？如果手術，以後會不會影響呼吸？專家帶你了解LDCT後的下一步是什麼，及早診斷治療，及早掌握先機。

Q：做完LDCT發現有肺結節，就是癌症嗎？

黃才旺說，肺結節不等於癌症，也有可能是良性腫瘤或是發炎，通常透過LDCT檢查出有肺結節者，會隔一段時間後做第二次追蹤，以確認結節是否有大小或型態的改變，再根據結節大小，制定後續治療行動。

他進一步說明，結節型態上有實心、部分實心，原則上0.6公分以下每年檢查，0.6公分以上改為每半年，0.8公分以上建議切片或手術切除。

Q：醫師建議我切片檢查，切片怎麼進行？過程有風險嗎？

針對需要進一步切片確診的患者，傳統上，一公分以上結節的切片診斷率達八成，會藉由超音波、螢光透視或電腦斷層導引，以體外方式將探針穿刺身體進到肺部取樣。過程中，患者須憋氣30秒至1分鐘，但因為腫瘤會移動，一旦移動可能影響檢查結果，這對長輩或肺功能不佳患者有一定的困難度，甚至可能有肺栓塞、出血、氣胸的風險。

為了更精準、安全的切片檢查及診斷，黃才旺建議，長輩、老菸槍等肺功能不佳者，可選擇以支氣管鏡進入體內切片，準確率達80%，已是國際趨勢；此外，由於氣管分支如同迷宮般複雜，患者呼吸時胸部又會起伏不定，現在也有如同GPS即時導航系統的電磁導航系統，能透過斷層掃描結果進行影像重組，將完整繪出肺部的樣貌，輔助醫師以支氣管鏡進入體內及時導航，精準、迅速地抵達深處病灶採樣或標記位置，這也是目前國際趨勢。

Q：醫師建議手術切除結節，手術方式有哪些？精準導航定位有幫助嗎？

確診後的治療手術，目前最普及的是單孔內視鏡手術，黃才旺表示，大約八成肺癌手術因腫瘤尺寸較小須定位，但傳統定位與體外切片相同，有肺栓塞與氣胸風險，若搭配電磁導航系統從體內定位，能確認切除範圍，盡可能保留完好部位，「過去沒有定位的話，可能即使切除肺葉，也不易找到腫瘤。」

手術再依切除範圍細分，楔狀切除術適用於肺周邊小腫瘤，約一小時即可完成手術，2至3天後出院；肺結節切除術針對2公分以下結節，手術約1至2小時，3至5天後出院，多數可以恢復到正常運動；肺葉切除術針對2公分以上結節，損失較多肺功能，恢復期須2至3周。

黃才旺分享，檢查出肺結節的黃女士，因結節位置靠近氣管中間，若用傳統體外穿刺檢查，位置太深難以定位正確，有氣胸風險，手術上也可能因為難以定位，需要切除整個肺葉。

綜合考量，減少併發症以及手術時間，決定採用支氣管鏡搭配最新的電磁導航系統確診與手術，精準切除結節部位，大幅降低對生活的影響，黃女士術後也順利回歸職場。黃才旺表示，面對肺癌做到及早篩檢和精準診斷，就能讓患者及早治療，維持生活品質。