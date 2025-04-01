快訊

紐時邀稿專文 龍應台：台灣不先確保和平 就不會有民主

獨／柯文哲傳水腎明動刀 家屬瞞鼓裡！柯美蘭震怒：這個國家瘋了

中共愚人節軍演「21軍艦71共機」擾台 國防部：國軍啟動立即備戰操演

LDCT發現肺結節應追蹤還是手術？5QA解答精準的下一步

聯合報／ 記者周佩怡／台北即時報導
三軍總醫院醫務企劃管理室主任暨胸腔外科主治醫師黃才旺指出，自國健署2022年起將低劑量電腦斷層（LDCT）列為第五癌篩檢後，肺癌早期患者增加三、四成。 記者許正宏／攝影
三軍總醫院醫務企劃管理室主任暨胸腔外科主治醫師黃才旺指出，自國健署2022年起將低劑量電腦斷層（LDCT）列為第五癌篩檢後，肺癌早期患者增加三、四成。 記者許正宏／攝影

52歲的黃女士，平常很少下廚，但有肺癌家族史，出現慢性咳嗽時，便提高警覺就醫檢查，發現右肺下葉近氣管處，有0.8公分結節，在進一步檢查後確診肺腺癌，進行手術切除。

三軍總醫院醫務企劃管理室主任暨胸腔外科主治醫師黃才旺表示，自國健署2022年起將低劑量電腦斷層（LDCT）列為第五癌篩檢後，肺癌早期發現患者增加三、四成，也因此，許多民眾接受LDCT篩檢後，因為篩檢出肺結節而感到恐慌。

但肺結節就等於肺癌嗎？發現肺結節後該追蹤還是馬上手術？如果手術，以後會不會影響呼吸？專家帶你了解LDCT後的下一步是什麼，及早診斷治療，及早掌握先機。

Q：做完LDCT發現有肺結節，就是癌症嗎？

黃才旺說，肺結節不等於癌症，也有可能是良性腫瘤或是發炎，通常透過LDCT檢查出有肺結節者，會隔一段時間後做第二次追蹤，以確認結節是否有大小或型態的改變，再根據結節大小，制定後續治療行動。

他進一步說明，結節型態上有實心、部分實心，原則上0.6公分以下每年檢查，0.6公分以上改為每半年，0.8公分以上建議切片或手術切除。

Q：醫師建議我切片檢查，切片怎麼進行？過程有風險嗎？

針對需要進一步切片確診的患者，傳統上，一公分以上結節的切片診斷率達八成，會藉由超音波、螢光透視或電腦斷層導引，以體外方式將探針穿刺身體進到肺部取樣。過程中，患者須憋氣30秒至1分鐘，但因為腫瘤會移動，一旦移動可能影響檢查結果，這對長輩或肺功能不佳患者有一定的困難度，甚至可能有肺栓塞、出血、氣胸的風險。

為了更精準、安全的切片檢查及診斷，黃才旺建議，長輩、老菸槍等肺功能不佳者，可選擇以支氣管鏡進入體內切片，準確率達80%，已是國際趨勢；此外，由於氣管分支如同迷宮般複雜，患者呼吸時胸部又會起伏不定，現在也有如同GPS即時導航系統的電磁導航系統，能透過斷層掃描結果進行影像重組，將完整繪出肺部的樣貌，輔助醫師以支氣管鏡進入體內及時導航，精準、迅速地抵達深處病灶採樣或標記位置，這也是目前國際趨勢。

Q：醫師建議手術切除結節，手術方式有哪些？精準導航定位有幫助嗎？

確診後的治療手術，目前最普及的是單孔內視鏡手術，黃才旺表示，大約八成肺癌手術因腫瘤尺寸較小須定位，但傳統定位與體外切片相同，有肺栓塞與氣胸風險，若搭配電磁導航系統從體內定位，能確認切除範圍，盡可能保留完好部位，「過去沒有定位的話，可能即使切除肺葉，也不易找到腫瘤。」

手術再依切除範圍細分，楔狀切除術適用於肺周邊小腫瘤，約一小時即可完成手術，2至3天後出院；肺結節切除術針對2公分以下結節，手術約1至2小時，3至5天後出院，多數可以恢復到正常運動；肺葉切除術針對2公分以上結節，損失較多肺功能，恢復期須2至3周。

黃才旺分享，檢查出肺結節的黃女士，因結節位置靠近氣管中間，若用傳統體外穿刺檢查，位置太深難以定位正確，有氣胸風險，手術上也可能因為難以定位，需要切除整個肺葉。

綜合考量，減少併發症以及手術時間，決定採用支氣管鏡搭配最新的電磁導航系統確診與手術，精準切除結節部位，大幅降低對生活的影響，黃女士術後也順利回歸職場。黃才旺表示，面對肺癌做到及早篩檢和精準診斷，就能讓患者及早治療，維持生活品質。

導航 患者 手術

延伸閱讀

柯文哲傳水腎明動手術 陳佩琪揭受苦歷程：救人無數不該被如此對待

柯文哲水腎就醫 泌尿科醫師曝2成因：手術不複雜、隔日出院

柯文哲傳水腎明天動手術 民眾黨坦言不知狀況：盡速核准自費延醫

獸醫護理師上班偷打「寵物止痛藥」1年5次！手術時睡倒在狗狗身上

相關新聞

清明連假7縣市國旅夯訂房率逾5成 高公局公布好走時段

清明連假4天將登場，交通部預估，今年連假國旅將成長5至10％，根據統計，連假首日台北市、苗栗縣、台中市、雲林縣、嘉義縣、...

大貨車速限降至80公里再多7處 公路局推動今起超速就取締

為加強現行最高限速90公里的快速公路行車安全，以降低大貨車事故，交通部公路局推動超過20噸大貨車全面降速，除台61線西濱...

大甲媽+花季！清明連假國旅增10％ 交通部北、中成立指揮所

清明4天連假從3日至6日，由於花季延後，加上大甲媽祖遶境，預估今年清明國旅成長上看1成，將有大量車潮，交通部今天表示，明...

柯文哲水腎就醫 泌尿科醫師曝2成因：手術不複雜、隔日出院

民眾黨前主席柯文哲現在收押台北看守所，今傳出因腎積水、輸尿管結石戒護就醫，並預計在明天手術。腎臟結石最常見原因是水喝不足...

曾入選米其林…牛五蔵2盤肉破萬元「傷害台南美食之都」 消保官出手了

台南安平區一間曾入選米其林指南推薦的「牛五蔵」餐廳，近日遭網友爆料，指出在店內消費燒烤料理，結帳時全體傻眼，「8片山藥8...

整理包／進喔！2025白沙屯媽祖「粉紅超跑」開跑 報名香燈腳、日程、禁忌一文掌握

「進喔！進喔！」又到了每年農曆三月迎媽祖的宗教盛事時刻，有「粉紅超跑」之稱、逾百年歷史的白沙屯媽祖進香之旅，3月27日開始接受報名，此次進香全程共10天9夜，估計會有20萬人參與。《聯合新聞網》一次整理報名方式、行程、儀式，以及有哪些禁忌及注意事項，全民一起來「瘋媽祖」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。