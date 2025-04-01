37項指示用藥恐退出健保 民眾省錢？醫、藥界看法分歧

指示用藥退出健保討論多時，衛福部健保署最新決議列出37項指示用藥，可能於明年初退出健保。藥師公會理事長黃金舜認為，健保可給付小兒科、急救使用的指示用藥，但部分指示用藥若非得醫師開立，健保需給付診察費、藥師服務費、藥費，增加健保支出；醫師公會全聯會理事長周慶明則指出，應以民眾權益為優先考量。

指示用藥不需醫師處方箋，民眾可在藥局直接購買。依「健保法」51條第4款，指示用藥不屬健保給付範圍。但健保開辦初期，考量醫師習慣及民眾用藥需要，仍予以給付。今年健保開辦進入30年，藥界希望健保應排除指示用藥不予給付，醫界持不同看法。

黃金舜表示，健保創辦之初，給付的指示用藥達2500多項，30年來降至700多項，今年僅研議減少37項，真的是「不痛不癢」。依健保法規定，健保完全不給付指示藥品，可見健保署對指示用藥退出健保「消極」處理，長期便宜行事。

黃金舜說，緩解乾眼症的人工淚液，市售一瓶價格約60元，民眾到診所就醫掛號費約250元，健保需給付醫師診察費、藥師服務費、藥費等，合併交通來回等車資、時間等，一次成本概念約700元，相差10倍以上。健保署目前花費在指示用藥約20億元，真正成本恐超過百億元。

黃金舜說，健保財務岌岌可危，健保署應大聲對民眾說，指示用藥不給付後，健保不需付醫師診察費、民眾不需付掛號費，醫師不用看輕症，如簡單的頭痛、蚊蟲咬傷等，健保點值提升，醫師也不會過勞。

周慶明說，健保署逐年刪減指示用藥，目前列入不給付的是用量少的藥品，對民眾用藥衝擊有限，但呼籲健保署以民眾用藥權益為優先考量，常用的指示用藥不能貿然取消給付。

周慶明表示，目前物價上漲，民眾若因發燒、頭痛、喉嚨痛等症狀到診所就醫，僅需付掛號費，健保給付診察費200多元，就可以拿到所有的藥，若這些藥品日後都變成指示用藥，民眾還需花費一筆支出自行購買，一次看診醫療花費近千元，負擔不小。

周慶明說，許多病症背後是嚴重疾病，當腦部受創，顱底破裂可能引起腦脊髓液鼻漏，這時腦脊髓液從鼻腔流出，症狀像流鼻水，但必須由醫師診治，一旦延誤治療，細菌容易從鼻腔侵犯腦部，恐引發腦炎，且有生命危險，如有不舒服症狀，還是尋求醫師診治較能對症治療。

健保署表示，經盤點過去一年無申報量、列出醫療院所及醫師較少開立的指示用藥37項，包括緩解感冒、便秘及保肝、止痛藥等，明年以後可能不予給付，但小兒、急救、公衛用藥等予以保留。待收集相關意見後，預計於6月健保藥物給付項目及支付標準共同擬訂會議討論，最快8月公告，給予6個月緩衝期，明年初正式退出健保。