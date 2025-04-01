清明連假7縣市國旅夯訂房率逾5成 高公局公布好走時段

清明連假4天將登場，交通部預估，今年連假國旅將成長5至10％，根據統計，連假首日台北市、苗栗縣、台中市、雲林縣、嘉義縣、高雄市及連江縣等7縣市國旅最夯，訂房率超過5成，交通部高公局預估將湧現大量車潮，提醒駕駛人行駛國道，南下可趁上午5時前或中午後、北上提早上午9時前出發。

交通部指出，今年清明連假初期天氣穩定，適逢大甲媽祖遶境盛事，加上花季延後，預估國旅旅客可能會增加5%至10%。

根據觀光署統計，截自3月19日訂房率資料，連假首日訂房率達5成以上的有7縣市，包括台北市、苗栗縣、台中市、雲林縣、嘉義縣、高雄市及連江縣等。

高公局表示，清明節連假有掃墓、旅遊及賞花等旅次，且假期4月4日至4月6日中南部地區天氣多雲到晴，預估前述旅次交通需求將再增加，研判各日尖峰時段均有大量車潮，建議民眾多搭乘公共運輸。

民眾如欲自行開車，可多利用省道等地方道路；若須行駛國道，建議多留意高公局每日路況預報，避開國道易壅塞路段及時段。

高公局建議，南向尖峰日4月3日、4日，西部國道南向用路人早上5時前或中午12時後出發，國5南向用路人早上5時前或下午5時後出發；北向尖峰日4月5日和6日，中部地區北向用路人12時前出發、南部地區北向用路人提早至9時前出發，國5北向用路人9點前出發。

清明連假期間，國道也將實施尖峰時段匝道封閉、高乘載管制、匝道儀控、開放路肩及單一費率等措施；另連假期間每日0時至5時將實施暫停收費。

高公局表示，清明節連假期間天氣回溫且正逢霧季，提醒駕駛人於假期間行駛時如遇濃霧路段，應開亮車頭大燈、霧燈及危險警告燈，提醒後方來車，且適當拉長行車安全距離並注意小心駕駛及避免任意變換車道。