大貨車速限降至80公里再多7處 公路局推動今起超速就取締

為加強現行最高限速90公里的快速公路行車安全，以降低大貨車事故，交通部公路局推動超過20噸大貨車全面降速，除台61線西濱快速公路外，今天起再擴大7處快速公路路段，速限從90公里降至80公里，超速將取締開罰。

2023年3月1日起，台61線西濱快速公路實施20噸以上大貨車，降速至80公里時速措施後，大貨車事故占比由15.4%減少至11.8%，顯著下降，為加強現行最高速限90公里的快速公路行車安全，並減少大貨車事故發生，降速措施即日起再擴大7處快速公路路段。

公路局指出，去年12月13日已公告20噸以上大貨車，最高速限調降為每小時80公里，調降範圍為台66線市道114線－大溪端、台68線南寮端－新中正橋交流道、台72線後龍端－中興、台76線埔鹽交流道－林厝、台84線頭社交流道－走馬瀨、台86線台南端－關廟、台88線五甲系統交流道－竹田端等現行速限每小時90公里的7處路段，並於今年1月1日起，3個月宣導期後，自今日起正式實施。

針對大貨車調降速限措施，公路局表示，今年1至3月共3個月的宣導期間，針對20噸以上大貨車超速車輛製發宣導單予以提醒，並就單月違規超速2件以上業者進行拜訪、單月違規超速1件進行發文或寄發宣導單；此外，各區監理所已協調警察局等單位，提高各路段的路檢聯稽次數，正式實施後也將持續宣導業者。

公路局提醒，正式實施後，各地方警察單位將依調整後速限嚴格執法，呼籲大貨車業者及駕駛務，需依循相關速限標誌及告示牌指示行駛，並遵守相關載重管制措施，共同維護快速公路行車安全。