快訊

立法院再度癱瘓1天…藍綠立委海報戰互嗆 議場現況曝光

北市警局3警涉貪！包庇轄區電玩業者 檢調兵分19路搜索7人

教育局證實 北一女「禁止教職員受陸官媒採訪」…區桂芝：尊重配合

聽新聞
0:00 / 0:00

號召台灣人送愛到緬甸！芥種會攜手在地組織設立「生活物資照顧倉」

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
緬甸曼德勒附近郊區，有許多經濟弱勢的兒少及家庭，地震之後生活更加困難。圖/緬甸華文教育服務團提供
緬甸曼德勒附近郊區，有許多經濟弱勢的兒少及家庭，地震之後生活更加困難。圖/緬甸華文教育服務團提供

緬甸日前發生芮氏規模8.2強震，這場緬甸百餘年來最嚴重的天災，卻因國內政局動盪嚴重削弱了災難的應變能力，讓救援行動十分艱困。基督教芥菜種會第一時間攜手在地組織緬甸華文教育服務團、台灣好鄰居協會，以及日本援助與救濟協會(AAR Japan)等民間與人道救援跨國組織，提供兒少及家庭緊急物資援助需要，在當地設立「生活物資照顧倉」，首批物資預計於4月6日進行運送，呼籲社會大眾一起將台灣的愛送往緬甸。

芥菜種會執行長李肇家表示，0328緬甸強震讓許多兒少顛沛流離，國際援助卻卡關的阻礙，芥菜種會秉持「哪裡有需要，就往那裡去」的服務初衷，集結各方力量，一起送愛到緬甸，並透過緬甸在地組織及國際機構等民間管道，將資源送往當地。

目前緬甸已知罹難人數超過2千人、逾4千人受傷，美國地質調查局（USGS）預估，最終死亡人數恐怕破萬人。一名來自災區的身障婦女Shwe無助地說「我的家在地震中倒塌了，我的侄女和村民共9人不幸罹難。我們現在只能暫時避難在附近的修道院，但不知道接下來該怎麼辦，因為食物、水和基本物資都嚴重短缺，交通也中斷了。許多兒童沒有適當的安置點，甚至沒有人可以照顧他們。」

過去台灣花蓮0403地震、嘉義0121地震，以及2023年土敘地震的援助行動，芥菜種會累積災後救助與家庭恢復經驗，並將原有食物銀行的服務，轉型為「家的生活照顧」，提供長期支持，幫助受災兒少與家庭恢復生活。

芥菜種會全球防救災副處長吳秉翰表示， 以過去的災害實務經驗，兒童通常是災難中的弱勢，也最容易被忽略，因兒少聲音不容易被傳達出去，也不太會表達自己的需要，所以在這次緬甸強震中，芥菜種會第一階段將緊急針對兒少和家庭的需要給予支持和協助，幫助兒少緊急物資、居住需求和心理的需要。

芥菜種會盼望結合在地夥伴團隊，在緬甸設立「生活物資照顧倉」，首批物資預計4月6日進行運送，包括即食罐頭、尿布、帳篷、睡袋以及蚊帳等萬餘份緊急物資，確保兒少家庭獲得基本生活所需，也預計於5月派遣團隊前往緬甸，進一步評估當地需求，並提供中長期服務，包括兒童心理支持與教育援助，幫助孩子走出災後創傷，陪伴兒少重建未來。

芥菜種會實踐「用助人的方式傳遞上帝的愛」的使命，誠摯邀請社會各界加入兒少照顧的行列，支持緬甸強震兒少與家庭恢復，相關資訊請見芥菜種會官網，或洽服務專線：02-7705-9292。

地震 災後 緬甸強震

延伸閱讀

緬甸至少2千人亡…震央遺體堆疊傳屍臭 1墳埋10死火化爐不夠用

緬甸大震災：想捐款卻害怕被軍政府利用？國際捐助有哪些途徑

緬甸強震曼谷大樓倒塌 泰政治人物憂同一中企參與高鐵工程

緬甸地震台婦人受困瓦城罹難 先生盼骨灰送回台灣

相關新聞

1-2月期發票中獎清冊出爐 「11名千萬得主」他花35元在豆漿店中大獎

財政部賦稅署今天公布1-2月期統一發票中獎清冊，其中1000萬元特別獎及200萬元特獎分別開出11張、10張，千萬獎項最...

氣溫急凍！4縣市低溫特報恐不到10度 下午冷到明天上午

氣溫急凍！中央氣象署下午16時44分針對苗栗等4縣市發布低溫特報，今天下午到明天上午，恐有10度以下低溫。

大甲媽+花季！清明連假國旅增10％ 交通部北、中成立指揮所

清明4天連假從3日至6日，由於花季延後，加上大甲媽祖遶境，預估今年清明國旅成長上看1成，將有大量車潮，交通部今天表示，明...

柯文哲水腎就醫 泌尿科醫師曝2成因：手術不複雜、隔日出院

民眾黨前主席柯文哲現在收押台北看守所，今傳出因腎積水、輸尿管結石戒護就醫，並預計在明天手術。腎臟結石最常見原因是水喝不足...

曾入選米其林…牛五蔵2盤肉破萬元「傷害台南美食之都」 消保官出手了

台南安平區一間曾入選米其林指南推薦的「牛五蔵」餐廳，近日遭網友爆料，指出在店內消費燒烤料理，結帳時全體傻眼，「8片山藥8...

整理包／進喔！2025白沙屯媽祖「粉紅超跑」開跑 報名香燈腳、日程、禁忌一文掌握

「進喔！進喔！」又到了每年農曆三月迎媽祖的宗教盛事時刻，有「粉紅超跑」之稱、逾百年歷史的白沙屯媽祖進香之旅，3月27日開始接受報名，此次進香全程共10天9夜，估計會有20萬人參與。《聯合新聞網》一次整理報名方式、行程、儀式，以及有哪些禁忌及注意事項，全民一起來「瘋媽祖」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。