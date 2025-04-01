號召台灣人送愛到緬甸！芥種會攜手在地組織設立「生活物資照顧倉」

緬甸日前發生芮氏規模8.2強震，這場緬甸百餘年來最嚴重的天災，卻因國內政局動盪嚴重削弱了災難的應變能力，讓救援行動十分艱困。基督教芥菜種會第一時間攜手在地組織緬甸華文教育服務團、台灣好鄰居協會，以及日本援助與救濟協會(AAR Japan)等民間與人道救援跨國組織，提供兒少及家庭緊急物資援助需要，在當地設立「生活物資照顧倉」，首批物資預計於4月6日進行運送，呼籲社會大眾一起將台灣的愛送往緬甸。

芥菜種會執行長李肇家表示，0328緬甸強震讓許多兒少顛沛流離，國際援助卻卡關的阻礙，芥菜種會秉持「哪裡有需要，就往那裡去」的服務初衷，集結各方力量，一起送愛到緬甸，並透過緬甸在地組織及國際機構等民間管道，將資源送往當地。

目前緬甸已知罹難人數超過2千人、逾4千人受傷，美國地質調查局（USGS）預估，最終死亡人數恐怕破萬人。一名來自災區的身障婦女Shwe無助地說「我的家在地震中倒塌了，我的侄女和村民共9人不幸罹難。我們現在只能暫時避難在附近的修道院，但不知道接下來該怎麼辦，因為食物、水和基本物資都嚴重短缺，交通也中斷了。許多兒童沒有適當的安置點，甚至沒有人可以照顧他們。」

過去台灣花蓮0403地震、嘉義0121地震，以及2023年土敘地震的援助行動，芥菜種會累積災後救助與家庭恢復經驗，並將原有食物銀行的服務，轉型為「家的生活照顧」，提供長期支持，幫助受災兒少與家庭恢復生活。

芥菜種會全球防救災副處長吳秉翰表示， 以過去的災害實務經驗，兒童通常是災難中的弱勢，也最容易被忽略，因兒少聲音不容易被傳達出去，也不太會表達自己的需要，所以在這次緬甸強震中，芥菜種會第一階段將緊急針對兒少和家庭的需要給予支持和協助，幫助兒少緊急物資、居住需求和心理的需要。

芥菜種會盼望結合在地夥伴團隊，在緬甸設立「生活物資照顧倉」，首批物資預計4月6日進行運送，包括即食罐頭、尿布、帳篷、睡袋以及蚊帳等萬餘份緊急物資，確保兒少家庭獲得基本生活所需，也預計於5月派遣團隊前往緬甸，進一步評估當地需求，並提供中長期服務，包括兒童心理支持與教育援助，幫助孩子走出災後創傷，陪伴兒少重建未來。

芥菜種會實踐「用助人的方式傳遞上帝的愛」的使命，誠摯邀請社會各界加入兒少照顧的行列，支持緬甸強震兒少與家庭恢復，相關資訊請見芥菜種會官網，或洽服務專線：02-7705-9292。