大甲媽+花季！清明連假國旅增10％ 交通部北、中成立指揮所

清明4天連假從3日至6日，由於花季延後，加上大甲媽祖遶境，預估今年清明國旅成長上看1成，將有大量車潮，交通部今天表示，明天台北站、6日台中站分別成立前進指揮所，另也將啟動運具聯防機制。

今年清明連假，交通部預估4月3日國道車流最高峰，台鐵旅客量預估4月2日達到最高峰，高鐵旅客疏運最高峰為4月6日。

交通部公共運輸及監理司副司長胡迪琦表示，為避免部分運具出現如先前高鐵台中站人潮外溢，或228連假高鐵台北站因自由座人潮過多被擠爆，將以運具聯防方式備援。

4月2日下午3時至晚間9時，台北站將成立前進指揮所，4月6日上午11時至晚間9時高鐵台中站也會成立前進指揮所因應，另外，海空運也會有海運替代、放大機型及國防部軍機疏運等聯防機制。

胡迪琦指出，今年清明連假初期天氣穩定，適逢大甲媽祖遶境盛事，加上花季延後，預估國旅旅客可能會增加5%至10%，除盼各疏運單位注意旅客動態並即時因應，也呼籲民眾盡量搭乘公共運輸，有需要行駛國道和省道，建議避開尖峰時段路段。

國5部分，高公局建議，4月3日、4日，南向用路人建議上午5時前或下午5時後出發；4月5日、6日，北向用路人建議早上9時前出發；省道部分，公路局盤點22處易壅塞路段、8處地方大型活動及重要觀光景點，以及29處鄰近省道墓園。

為鼓勵民眾多搭乘國道客運等大眾運輸工具，繼今年春節過後，交通部也在清明節連假推出90條國道客運路線享平日優惠或原票價6折優惠，並再提供10小時內轉乘在地客運享一段票或基本里程免費等措施，搭乘國道客運前往東部民眾再加碼票價4人同行1人免費，返程再抵200元或租車優惠。

雙鐵部分，高鐵共加開201班次，台鐵全線加開157班列車，並加開花蓮縣返鄉專車、西線直達、半直達對號列車、全車自由座列車，以及區間快車等。

由於清明連假適逢大甲媽祖遶境活動展開，由於鎮瀾宮鄰近台鐵大甲火車站，台鐵也規畫於4月4、5日及13日加開34列次，其中4月4日跨5日加開新自強號4列次、區間快11列次、區間車2列次，共17列車加強疏運。

海空運部分，清明疏運期間空運共計提供1652架次、13萬個座位，主要分布在離島管制航線計1428架次，12萬個座位。胡迪琦說，已要求航空公司持續視旅客需求適時加開班機疏運；另台灣本島與離島間9條海運航線，也規畫1118航次，可疏運24.9萬人次。

胡迪琦表示，現在是易有濃霧的季節，可能會出現霧鎖金馬的狀況，交通部除規畫請航空公司加開或加大機型外，也將視需要協調國防部派遣軍機協助疏運，並安排「金瑞龍」、「新金祥龍」、「雲豹」、「藍鵲」及「凱旋8號」等5艘船舶，於海象允許狀況下投入海運備援，屆時將關注天候及航空站候補情況，適時啟動疏運機制。