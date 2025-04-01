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風水好？中華電信彰化營運處4年2度開出千萬特別獎
財政部賦稅署今天公布1-2月期統一發票中獎清冊，其中，中華電信彰化營運處一名用戶，在繳納行動電月租費688元，幸運獲得1000萬元特別獎，4年前，中華電信彰化營運處也開出1000萬元特別獎，幸運得主是繳網路電視費共589元的顧客。
中華電信彰化營運處這名用戶，在繳納行動電話月租費688元時，幸運中了1-2月期統一發票特別獎1000萬元的消息傳出，很多彰化地區的中華電信用戶，紛紛相互詢問：「是不是你？」卻因不是月租費688元，紛紛大失所望。
在2021年開出的1-2月期統一發票特別獎1000萬元，也有一張由在彰化市的中華電信彰化營運處開出，中獎是前往繳網路電視費共589元的顧客，當時即引起騷動，引來羨慕。
據了解，一般電信繳費帳單上都有統一發票號碼，若中獎人沒注意，公司會主動對獎，一旦中獎都會通知當事人，不會讓財神撥身而過。
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