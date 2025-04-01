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柯文哲水腎就醫 泌尿科醫師曝2成因：手術不複雜、隔日出院

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
民眾黨前主席柯文哲收押台北看守所，今傳出因為腎積水、輸尿管結石二度戒護就醫，並且預計在明天手術。本報資料照片
民眾黨前主席柯文哲收押台北看守所，今傳出因為腎積水、輸尿管結石二度戒護就醫，並且預計在明天手術。本報資料照片

民眾黨前主席柯文哲現在收押台北看守所，今傳出因腎積水、輸尿管結石戒護就醫，並預計在明天手術。腎臟結石最常見原因是水喝不足或是飲食太鹹，泌尿科醫師指出，一般腎臟積水的結石手術並不複雜，屬於微創手術，沒有傷口，大多隔天就可以出院。

據報導，柯文哲因為尿道結石沒有完全排出，導致輸尿管堵塞引發水腎，預計明天手術。腎臟結石分為四類，分別為鈣結石、尿酸結石、感染性結石及胱胺酸。

林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海指出，水腎成因多種，若為結石卡到輸尿管，會造成腎臟水腫即為水腎，水腎症狀包含疼痛、血尿等需要就醫處理。鈣結石占結石比例約九成，主要為草酸鈣跟磷酸鈣。水喝不足，或是吃過量高普林、重口味等容易導致結石。

顏宗海說，一般人每日喝水量約2000c.c.，若戶外活動多者喝水量更高，每日需要水量上看3000c.c.；日常中補充檸檬酸飲食，如檸檬、葡萄柚等也可以減少結石發生機率。

不具名泌尿科醫師指出，腎臟積水就像高速公路塞車一樣，因為被堵住所以導致腎臟功能下降，處理上必須要先把「路障」移除。若無法立刻移除結石，如有腎盂、腎炎就必須要先把積水引流，會從輸尿管放支架將小便引流，或是用腎臟造瘻管引流。若沒有其他感染，則可以透過內視鏡用雷射或是其他碎石方式破壞，將堵塞移除。

該醫師表示，手術風險因人而異，一般處理結石手術，隔天就可出院，手術並不複雜，屬於微創內視鏡也沒有傷口。

微創手術 柯文哲 泌尿科 腎臟 醫師

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