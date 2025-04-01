快訊

立法院再度癱瘓1天…藍綠立委海報戰互嗆 議場現況曝光

北市警局3警涉貪！包庇轄區電玩業者 檢調兵分19路搜索7人

教育局證實 北一女「禁止教職員受陸官媒採訪」…區桂芝：尊重配合

聽新聞
0:00 / 0:00

曾入選米其林…牛五蔵2盤肉破萬元「傷害台南美食之都」 消保官出手了

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市消保官前往「牛五藏」稽查，針對業者標價不明，影響民眾消費交易判斷，已損及消費權益。圖／台南市法制處提供
台南市消保官前往「牛五藏」稽查，針對業者標價不明，影響民眾消費交易判斷，已損及消費權益。圖／台南市法制處提供

台南安平區一間曾入選米其林指南推薦的「牛五蔵」餐廳，近日遭網友爆料，指出在店內消費燒烤料理，結帳時全體傻眼，「8片山藥880元，14片櫛瓜880元，肉兩盤分別5500元和4600元」，引發輿論嘩然，業者雖聲明會虛心檢討，未來會將價格標示清楚，但市長黃偉哲重話表示已損及消費權益，消保官也出手了。

台南市法制處表示，針對民眾近日在社群平台爆料在本市知名餐廳預訂牛肉燒烤料理，業者所提供無菜單料理，食材份量少、價格高，與市場價格顯不相當，市長黃偉哲表示，業者標價不明，影響民眾消費交易判斷，已損及消費權益，指示消保官迅速查核，以維護消費者權益，確保台南「美食之都」的聲譽。

法制處指出，消保官3月30日當日下午到發生爭議的牛肉燒烤餐廳查核，該餐廳主要販售溫體牛肉火鍋，品項價格於實體菜單皆已明確標示。發生爭議的燒烤品項，據業者表示爭議餐食屬私房料理，需熟客預訂才會製作，並由店家依訂餐人數及當天進貨的溫體牛部位進行調配後確定價格，目前無實體菜單，本件是因出餐前疏未與消費者確認價格致生爭議。

依消費者保護法第4條規定，企業經營者必須提供消費者充分與正確的資訊，以維護交易之公平。消保官已於現場輔導業者於期限內完成燒烤部分的實體菜單，包括品項、價格及份量等須標示明確，張貼於明顯處或提供消費者閱覽；同時加強服務人員的教育訓練。消保官並將持續追蹤業者的改善情形。

另溫體牛、豬、羊等的價格會因部位不同而有較大差異，尤其牛肉價格差異更大，法制處提醒消費者用餐前應向業者詢問詳細價格、份量，以保障自身權益。業者也應切實遵守明確揭露消費資訊的義務。消費者如因本件或因類似餐飲消費認有權益受損，皆可向消保官提出申訴，經由消費爭議申訴、調解維護自己的權益。

台南市消保官前往「牛五藏」稽查，針對業者標價不明，影響民眾消費交易判斷，已損及消費權益。圖／台南市法制處提供
台南市消保官前往「牛五藏」稽查，針對業者標價不明，影響民眾消費交易判斷，已損及消費權益。圖／台南市法制處提供

消保官 消費者 餐廳

延伸閱讀

全國社工表揚台南13人獲獎 得獎社工：看見助人的價值

全中運／台南暌違22年迎接全台好手 開幕典禮卡斯超強

南市府與企業聯手 推庇護農藝工場蔬菜箱

台南將軍紅蘿蔔當季木棉爭豔辦「同樂會」 黃偉哲代言

相關新聞

1-2月期發票中獎清冊出爐 「11名千萬得主」他花35元在豆漿店中大獎

財政部賦稅署今天公布1-2月期統一發票中獎清冊，其中1000萬元特別獎及200萬元特獎分別開出11張、10張，千萬獎項最...

氣溫急凍！4縣市低溫特報恐不到10度 下午冷到明天上午

氣溫急凍！中央氣象署下午16時44分針對苗栗等4縣市發布低溫特報，今天下午到明天上午，恐有10度以下低溫。

大甲媽+花季！清明連假國旅增10％ 交通部北、中成立指揮所

清明4天連假從3日至6日，由於花季延後，加上大甲媽祖遶境，預估今年清明國旅成長上看1成，將有大量車潮，交通部今天表示，明...

柯文哲水腎就醫 泌尿科醫師曝2成因：手術不複雜、隔日出院

民眾黨前主席柯文哲現在收押台北看守所，今傳出因腎積水、輸尿管結石戒護就醫，並預計在明天手術。腎臟結石最常見原因是水喝不足...

曾入選米其林…牛五蔵2盤肉破萬元「傷害台南美食之都」 消保官出手了

台南安平區一間曾入選米其林指南推薦的「牛五蔵」餐廳，近日遭網友爆料，指出在店內消費燒烤料理，結帳時全體傻眼，「8片山藥8...

整理包／進喔！2025白沙屯媽祖「粉紅超跑」開跑 報名香燈腳、日程、禁忌一文掌握

「進喔！進喔！」又到了每年農曆三月迎媽祖的宗教盛事時刻，有「粉紅超跑」之稱、逾百年歷史的白沙屯媽祖進香之旅，3月27日開始接受報名，此次進香全程共10天9夜，估計會有20萬人參與。《聯合新聞網》一次整理報名方式、行程、儀式，以及有哪些禁忌及注意事項，全民一起來「瘋媽祖」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。