曾入選米其林…牛五蔵2盤肉破萬元「傷害台南美食之都」 消保官出手了

台南安平區一間曾入選米其林指南推薦的「牛五蔵」餐廳，近日遭網友爆料，指出在店內消費燒烤料理，結帳時全體傻眼，「8片山藥880元，14片櫛瓜880元，肉兩盤分別5500元和4600元」，引發輿論嘩然，業者雖聲明會虛心檢討，未來會將價格標示清楚，但市長黃偉哲重話表示已損及消費權益，消保官也出手了。

台南市法制處表示，針對民眾近日在社群平台爆料在本市知名餐廳預訂牛肉燒烤料理，業者所提供無菜單料理，食材份量少、價格高，與市場價格顯不相當，市長黃偉哲表示，業者標價不明，影響民眾消費交易判斷，已損及消費權益，指示消保官迅速查核，以維護消費者權益，確保台南「美食之都」的聲譽。

法制處指出，消保官3月30日當日下午到發生爭議的牛肉燒烤餐廳查核，該餐廳主要販售溫體牛肉火鍋，品項價格於實體菜單皆已明確標示。發生爭議的燒烤品項，據業者表示爭議餐食屬私房料理，需熟客預訂才會製作，並由店家依訂餐人數及當天進貨的溫體牛部位進行調配後確定價格，目前無實體菜單，本件是因出餐前疏未與消費者確認價格致生爭議。

依消費者保護法第4條規定，企業經營者必須提供消費者充分與正確的資訊，以維護交易之公平。消保官已於現場輔導業者於期限內完成燒烤部分的實體菜單，包括品項、價格及份量等須標示明確，張貼於明顯處或提供消費者閱覽；同時加強服務人員的教育訓練。消保官並將持續追蹤業者的改善情形。

另溫體牛、豬、羊等的價格會因部位不同而有較大差異，尤其牛肉價格差異更大，法制處提醒消費者用餐前應向業者詢問詳細價格、份量，以保障自身權益。業者也應切實遵守明確揭露消費資訊的義務。消費者如因本件或因類似餐飲消費認有權益受損，皆可向消保官提出申訴，經由消費爭議申訴、調解維護自己的權益。