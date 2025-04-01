好消息同步！不只電價凍漲 桶裝瓦斯4月也不漲價

中油公司宣布自明（2）日凌晨零時起，4月份家庭用液化石油氣（桶裝瓦斯）、工業用丙烷、丁烷、混合丙丁烷及車用液化石油氣價格皆不調整。

原本計畫4月調漲的電價最後由電價審議會拍板不漲，現在4月桶裝瓦斯也不調漲價格，民眾面對的物價壓力暫時獲得喘息。

中油表示，液化石油氣類的價格依「中油公司液化石油氣價格每月檢討調整機制」辦理。依公式計算結果，114年4月份液化石油氣每公斤應調漲0.5元，但為配合政府穩定物價政策，價格不調漲，由中油暫行吸收。

加計尚未調足的吸收金額每公斤16.0元後，114年4月份未調足的吸收金額為每公斤16.5元，將等日後國際價格下跌時再行回補；另經核算，114年截至2月底液化石油氣政策性吸收金額約27億元。