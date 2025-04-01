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1-2月期發票中獎清冊出爐 「11名千萬得主」他在豆漿店花35元中大獎

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1-2月期發票中獎清冊出爐 「11名千萬得主」他花35元在豆漿店中大獎

聯合報／ 記者賴昭穎／台北即時報導
財政部賦稅署今天公布1-2月期統一發票中獎清冊。本報資料照片
財政部賦稅署今天公布1-2月期統一發票中獎清冊。本報資料照片

財政部賦稅署今天公布1-2月期統一發票中獎清冊，其中1000萬元特別獎及200萬元特獎分別開出11張、10張，千萬獎項最幸運得主出現在嘉義市友愛路234號的阿志豆漿店，只花35元就中大獎；200萬元得主則以新北市新店區建國路119號的健詮藥局，只花20元買飲品就中獎。

賦稅署官員說，1-2月期統一發票中獎號碼於3月25日下午開出，特別獎中獎號碼為95980685，特獎號碼為37166026，排除空白、作廢、金額不符或買受人記載為營業人等不符給獎規定之發票，可兌領特別獎及特獎之中獎發票分別為11張及10張。

賦稅署官員提醒，1-2月期中獎統一發票領獎期間為114年4月6日至114年7月7日，中獎人可於指定兌獎據點及領獎時間領獎。使用載具儲存雲端發票（會員載具需於開獎前完成歸戶），且未列印出電子發票證明聯者，可透過「財政部統一發票兌獎App」設定領獎帳戶兌領全部獎項，並可免繳印花稅；開獎後列印出中獎電子發票證明聯或消費時索取電子發票證明聯者，透過該兌獎APP只能兌領五獎、六獎、雲端發票專屬獎800元獎及500元獎。

賦稅署說明，民眾使用載具儲存雲端發票，且於開獎前未印出電子發票證明聯者，除可對統一發票號碼獎中獎號碼，亦可對雲端發票專屬獎號碼，有雙重對獎機會，如同時對中統一發票號碼獎號碼及雲端發票專屬獎號碼者，僅能領取1個獎項。

此外，中獎民眾若已在3月24日以前，於財政部電子發票整合服務平台將載具歸戶至手機條碼，並設定中獎獎金自動匯款至指定金融機構存款帳戶，1-2月期雲端發票中獎之獎金不論獎額，將自4月6日起自動匯入該指定帳戶；若未及在3月24日以前，於財政部電子發票整合服務平台設定獎金自動匯款者，可下載財政部統一發票兌獎App，於執行該App之領獎功能時設定領獎帳戶，或至便利商店多媒體服務機或洽發行會員載具店家列印中獎之電子發票證明聯，依獎別於附表所列指定兌獎據點領獎。

財政部賦稅署公布1-2期統一發票中獎清冊。圖／賦稅署提供
財政部賦稅署公布1-2期統一發票中獎清冊。圖／賦稅署提供
財政部賦稅署公布1-2期統一發票中獎清冊。圖／賦稅署提供
財政部賦稅署公布1-2期統一發票中獎清冊。圖／賦稅署提供

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