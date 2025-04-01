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護理人員都領得到！夜班獎勵新規定 特殊病床也納入

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
衛福部昨公布最新「三班輪值夜班護理人員直接獎勵計畫」。示意圖。記者杜建重／攝影
衛福部昨公布最新「三班輪值夜班護理人員直接獎勵計畫」。示意圖。記者杜建重／攝影

衛福部昨公布最新「三班輪值夜班護理人員直接獎勵計畫」，今年經費從40億成長為47億元，除原先的急性一般病床，也納入手術室、產房、急診、加護病床、嬰兒病床等特殊病床；在夜班獎勵方面，不分醫院層級均為小夜每班400元、大夜每班600元，將回溯發放至今年一月。

衛福部自2024年公告實施，各層級醫院三班護病比標準，預期醫院護理人員需要增聘7500位，為提升護理留任意願與協助醫院充實夜班護理人力，同步啟動夜班護理人員直接獎勵，去年的夜班獎勵發放對象為急性一般病床，且獎勵金有醫院層級之分，引發護理人員不滿。

衛福部護理及健康照護司長蔡淑鳳表示，本次公布的獎勵計畫，對象擴大為急慢性一般病床、急慢性精神病床、專科護理師，以及醫療機構設置標準第15條規定的特殊病床，包含手術室、產房、急診及國際醫療病床等。

醫療機構設置標準第15條規定特殊病床，包括加護病床、精神科加護病床、燒傷加護病床、燒傷病床、亞急性呼吸照護病床、慢性呼吸照護病床、隔離病床、骨髓移植病床、安寧病床、嬰兒病床、嬰兒床、血液透析床、腹膜透析床、手術恢復床、急診觀察床、性侵害犯罪加害人強制治療病床、急性後期照護病床、整合醫學急診後送病床及戒護病床。

蔡淑鳳表示，輪值夜班護理人員直接獎勵，不論醫院層級，小夜班獎勵均為每班400元、大夜班每班600元，不再像前一版本區分醫院層級，將按月結算及撥付，將回溯發放今年1月起的獎勵金額。

由於先前常有護理人員質疑獎勵金發放不公，計畫內容也明定，醫院應於衛福部撥付夜班獎勵後，併同最近一次發薪時，將「護理人員夜班獎勵」撥付給護理人員，並備註該款項名目為「衛生福利部護理人員輪值大（小）夜班獎勵」。

針對離職護理人員，如確實於離職前實際於住院病房，及其他固定輪值夜班提供臨床照護，符合本計畫獎勵發放條件，醫院仍應依本計畫規定申請及發給獎勵費用。 

為落實賴清德總統健康台灣政策，行政院去年7月30日核定「護理人力政策整備中長程計畫（114至117年）」優先投資護理人力整備，並同意以公務預算支應，延續夜班護理人員直接獎勵，以建立夜班專責制度並充實醫院護理人員缺口，落實三班護病比標準。

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